‚Pozor na děti i psy.‘ Jablonec odchytává mladá divoká prasata, myslivci je budou nahánět v sobotu

V okolí Žižkova vrchu v Jablonci nad Nisou se pohybují mladá divoká prasata. Lovci je budou v sobotu 24. srpna 2024 v okolních lesích nahánět. Město také připravilo odchytovou klec. Jablonec nad Nisou 21:42 23. srpna 2024

Odchytovou klec v Plynární ulici jablonecký magistrát spustil v pátek 23. srpna 2024 v 17 hodin.

Obyvatelé Žižkova vrchu v Jablonci nad Nisou by měli dát pozor hlavně na děti a také psy

„Obyvatelé Žižkova vrchu by si měli dát pozor. Neměli by vycházet se psy na volno, ale vždy na vodítku. A bylo by dobré dávat pozor i na děti,“ upozornila mluvčí města Jana Fričová.

Kvůli nákaze africkým morem, který se u divokých prasat v Libereckém kraji vyskytl, Státní veterinární správa v této oblasti dočasně zakázala jejich lov.