Přehled tisku: Babišovy plány na řešení vládní krize, spotřeba vody a doprava na Labi

Ve středečním tisku se dočtete o plánech premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO na řešení současné vládní krize. Píše o nich Právo. Mf Dnes se věnuje dopravě na Labi a Hospodářské noviny informují o důsledcích vysoké spotřeby vody. Víc v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:34 10. července 2019

Právo

Deník Právo získal informace o plánech premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO na řešení současné vládní krize. Babiš prý chce prezidentu Miloši Zemanovi na čtvrteční schůzce navrhnout, aby si ČSSD na post ministra kultury vybrala jiného kandidáta než sociálního demokrata Michala Šmardu. Zároveň by odešel i současný ministr Antonín Staněk z ČSSD. Andrej Babiš zjištění Práva nechtěl komentovat. Zdroj blízký premiérovi Babišovi Právu řekl, že s ministrem Antonínem Staňkem se už nepočítá. Zároveň se nedá říct, jestli ČSSD jiného kandidáta navrhne. Premiér ale bude chtít po prezidentovi vědět, jestli by taková varianta odblokovala situaci.

Mf Dnes

Mf Dnes se věnuje nejdůležitější vodní dopravní cestě v Česku. Loni Labe nebylo splavné pro nákladní lodě 217 dní a hrozí, že se situace minimálně dalších deset let nezlepší. V boji proti nízké hladině řeky měly pomoci evropské peníze. Resorty dopravy a místního rozvoje ale dostatečně nepřipravily projekty vodních staveb a peníze tak stát čerpat nebude. Problém s nízkou hladinou Labe měl pomoci vyřešit třeba plánovaný děčínský jez. Proti jeho stavbě ale protestovaly ekologické organizace nebo Správa Národního parku České Švýcarsko. Jeho stavba měla přijít na 5,5 miliardy korun.

Deník

Železniční dopravci si mezi sebou přetahují strojvedoucí. Deník píše, že noví dopravci nabízejí plat až 50 tisíc bez přesčasů pro zaměstnance s několikaletou praxí. Podle odhadů chybí v Česku až 400 strojvedoucích, řada těch současných je navíc v důchodovém věku. Zájemci o práci skládají náročné zkoušky, které většina lidí nezvládne na první pokus. Noví dopravci chtějí vysokou mzdou nalákat především současné zaměstnance Českých drah, hledají ale taky jinde v Evropě, třeba v Bulharsku. Mladé lidi ale práce příliš neláká, protože je spojena s dlouhými a často přerušovanými směnami.

Hospodářské noviny

Kvůli stoupající spotřebě vody jí do deseti let bude na planetě nedostatek. Tématu se věnují Hospodářské noviny. V nich se dočtete, kolik vody bude podle odhadů chybět a co všechno může nedostatek přinést. Odborníci odhadují, že voda bude v příštích letech zdražovat. Týkat se to bude hlavně rychle rozvíjejících ekonomik - třeba Indie, Číny nebo Mexika. Vody bude v budoucnu méně, protože se lidé častěji stěhují do měst, kde pak mají vyšší nároky na potraviny, zboží nebo hygienu.