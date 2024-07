Při zpoždění zavazadla máte nárok na náhradu škody. Problém vyřešíte přímo na letišti, radí odborník

Pražské letiště Václava Havla nestíhá odbavovat zavazadla cestujících. Ještě v úterý na své kufry čekalo asi 2000 lidí. Problémy byly taky po příletech do Prahy. Co dělat, když vás něco takového potká? „Pokud mají lidé problém a potřebují si koupit nové věci, tak se přímo na letišti obrátí na přepážku luggage claims. Tam vyplní formulář a zašlou ho dopravci, který náhradu vyplácí,“ radí ředitel Evropského spotřebitelského centra Ondřej Tichota. Praha 9:16 3. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ještě v úterý na své kufry čekalo asi 2000 lidí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Letiště cestující vyzývá, aby počítali s tím, že jim kufr přiletí na dovolenou později a vzali si nejnutnější věci přímo sebou do letadla. Je tohle podle vás správný postup?

Já si myslím, že to je dobré doporučení, které potom možná lidé budou využívat i při svých běžných cestách, mimo mimořádné situace. Opravdu potřebné věci například léky je dobré si dávat do příručního zavazadla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor ředitelem Evropského spotřebitelského centra Ondřejem Tichotou

Pokud někomu na dovolenou kufr dorazí se zpožděním třeba den či dva, na co má v takovém případě nárok?

Práva cestujících v případě zavazadel se řídí Montrealskou úmluvou. Ta říká, že lidé mají právo na náhradu vzniklé škody. To znamená, že pokud letím v tomto období na dovolenou k moři a kufr mi nedorazí, tak si asi budu muset koupit nějaké oblečení. Mohou to být plavky nebo spodní prádlo.

Můžu ale letět za jiným účelem a kvůli chybějícímu zavazadlu nemohu naplnit její účel. Třeba když letím na svatbu a v kufru mám oblek. I takové věci by dopravce měl proplatit, a to až do výše 35 000 korun.

Co všechno lidé musí doložit, aby měli nárok na kompenzaci za pozdě doručené zavazadlo?

Náhrada škody se vyplácí proti účtenkám, takže je vhodné si je schovat. Škoda se vyplácí za věci, které jsem si musel koupit na místě příletu, i a věci v zavazadle, které jsem nemohl využít. Samozřejmě aerolinka posoudí, zda je přiměřené považovat zakoupené věci za nutnost. Budou tedy posuzovat, jestli jste věci opravdu potřebovali. Měli jsme například případ drahé kosmetiky, který aerolinka neuznala.

Letiště tvrdí, že problémy se zavazadly vznikly kvůli nečekanému náporu turistů na začátku prázdnin. V létě asi můžeme nápor turistů očekávat. Jak tenhle argument vnímáte vy?

Je to opravdu těžké posoudit, protože neznám detaily. Z toho, co jsem vyrozuměl z komunikace letiště s cestujícími, se situaci snaží řešit. Už dříve, například po covidu, býval problém i na jiných letištích. Možná stále trvají problémy s najímáním lidí.

Speciální linka Letiště Václava Havla spustilo speciální linku 220 11 1444 určenou pro cestující, kteří po příletu do cílové destinace nedostanou své zavazadlo.

Mohou tam být i nějaké další okolnosti, které letiště dopředu neočekávalo. Například, že byly přidány nějaké linky do Prahy a letiště na to na nestačilo zareagovat. To nedokážu říct. Ale způsob, kterým letiště se snaží situaci řešit, mi přijde velmi proaktivní.

Na koho se mají lidé obracet v případě, že jim zavazadlo nedorazí?

Pokud mají problém a potřebují si koupit nové věci, tak se přímo na letišti mají obrátit na přepážku luggage claims neboli reklamace zavazadel. Vzhledem k tomu, že se očekává nápor u této přepážky, tak letiště uvádí, že jsou vylepené QR kódy, kde si lidé mohou stáhnout formulář. Ten vyplní a zašlou dopravci, který náhradu vyplácí. Nemusí se tedy obracet přímo na letiště.

Pokud to nevyjde, můžete se obrátit na některý z orgánů nebo ze subjektů mimosoudního řešení sporu ADR. Pokud cestoval s aerolinkou z jiné země EU, Norska nebo Islandu, tak se může obrátit na Evropské spotřebitelské centrum, které působí při České obchodní inspekci. Web je evropskyspotrebitel.cz a lidé tam mohou najít další informace.