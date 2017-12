Přímá volba prezidenta byla chyba, může kandidovat nějaký populista, říká spolutvůrce Ústavy Svoboda

V sobotu tomu bude 25 let, co poslanci schválili Ústavu České republiky. Radiožurnál se proto jejího spolutvůrce a právníka Cyrila Svobody (KDU-ČSL) zeptal, jak se podle něj s listinou zachází. Chybou podle něj bylo zavedení přímé volby prezidenta, politická reprezentace totiž ztratila vliv na to, kdo bude hlavou státu. Například v současné povolební situaci však Svoboda žádné problémy nevidí. Praha 17:02 15. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyril Svoboda | Foto: Prokop Havel | Zdroj: Český rozhlas

„Změny Ústavy byly vynuceny – vstup do Evropské unie a do Severoatlantické aliance. Jediná změna, která nebyla vynucena, byla přímá volba prezidenta. A to byla chyba,“ řekl Cyril Svoboda ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.

„Politické strany si myslely, že to budou mít v ruce, že to budou dále kontrolovat. A nekontrolují nic. Ukázalo se, že tehdejší politická reprezentace byla populistická. Chyba je v tom, že nevíme, co tu bude za pět let, za deset, za patnáct. Může kandidovat nějaký populista nebo nějaký taškář. Někdo, kdo není hoden funkce prezidenta. A může se stát, že bude zvolen. Potom se budeme divit, koho budeme mít za hlavu státu,“ řekl Svoboda.

Dodal také, že pravomoci prezidenta republiky by se neměly přidávat, protože by ho naopak oslabily. „Bude-li prezident (Miloš) Zeman znovu zvolen, stane se úplně volným, může si udělat, co chce, protože nemá odpovědnost vůbec za nic,“ připomněl.

Každý z politické reprezentace si dnes podle něj vykládá Ústavu tak, aby to vyhovovalo jeho zájmům. Miloš Zeman má však podle Cyrila Svobody pravdu v tom, že jmenovaná vláda má do 30 dnů předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a požádat o vyslovení důvěry „Je plnohodnotná jako všechny ostatní vlády,“ dodal.

Nesouhlasí ale s návrhy na zrušení Senátu, není také stoupencem referend na celostátní úrovni. „Když se hlasuje v referendu, tak nevíte, co je hlavní motiv toho, kdo hlasuje,“ upozorňuje.