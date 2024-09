Přívoz je kolem dokola pod vodou. Evakuace se může dotknout tisíce lidí, míní starosta centrální Ostravy

Povodeň zasáhla i město Ostrava. Od noci se evakuuje městská část Přívoz. Právě tam v místě soutoku Opavy a Odry jsou na pravém břehu Odry dvě asi 50 metrové trhliny v hrázi. V přívoze se proto už od noci rozlévá voda. „Školní docházka je na ředitelích škol. V některých případech šly děti domů až poté, co začalo zatékat do sklepů,“ řekl pro Radiožurnál starosta Moravské Ostravy a Přívozu Petr Veselka. Rozhovor Ostrava 13:48 16. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V přívoze se už od noci rozlévá voda (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Museli jste evakuovat další obyvatele, nebo stále pokračuje evakuace, kterou jste začali?

Evakuace začala překvapením. V sedm hodin ráno jsme zjistili, že nám voda v přívoze stoupá. Včera jsme tam evakuovali asi 200 lidí a měli jsme predikci, že by voda neměla stoupat.

Opak je pravdou. Od dnešních brzkých hodin probíhá cílená evakuace, která se dotkne možná i tisíce lidí.

Můžete říct, jestli jsou lidé ochotni se evakuovat? Spolupracují s hasiči, nebo raději zůstávají na místě?

Většina lidí poslechla a nechala se evakuovat. V některých domech, které mají více pater, se přesouvají do vyšších pater. Desítky lidí výzvy neuposlechnou a poté se řeší problémy ohledně toho, jak je z té oblasti dostat ven.

I teď se evakuuje na člunech a raftech, protože tam z žádné strany není přístup po normální cestě. Celé je to kolem dokola pod vodou. Domy se tedy musí evakuovat mokrou cestou.

Znamená to, že lidi evakuujete na loďkách a přesouváte dál do evakuačních center, která jsou v Ostravě?

Ano. Na raftech a na člunech se přesouvají k nejbližšímu možnému místu, kde na ně čeká autobus. Přesouvají se na velká záchytná místa. Jedno je třeba na Černé louce, ale už máme v našem obvodě aktivovány i školy. Voda neustále stoupá a lidí přibývá geometrickou řadou. Potřebujeme rezervu, kam je přemístit.

Jak jste vyřešili školní docházku? Děti dnes do školy pravděpodobně nepůjdou.

Bylo to na ředitelích škol. Já jsem rozeslal požadavek pana primátora, aby docházku dětí do školy zohlednili. Někteří ředitelé to uposlechli a někteří školu otevřeli. Následně jsme se dozvěděli, že v některých případech šly děti domů poté, co začalo zatékat do sklepů.