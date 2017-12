Průzkum: Piráti by v listopadu skončili ve volbách druzí, lidovci by zůstali mimo sněmovnu

Pokud by se v listopadu konaly volby do Sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO se ziskem 30 procent hlasů. Druhé Piráty by volilo 14 procent lidí. Celkem by se do dolní komory parlamentu probojovalo osm stran a hnutí. Vypadla by KDU-ČSL. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi.

