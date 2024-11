Richterová: Piráti chtěli změny, Hřib přináší středovou vizi. Bartoš stranu zvládl vybudovat od nuly

Česká pirátská strana si v sobotu zvolila kompletně nové vedení. Jste s výsledkem spokojená?

Dobré hlavně je, že výsledek je jednoznačný. Rozhodli jsme se pro změny a Zdeněk Hřib přinesl vizi, kam naši politiku směřovat, tedy jasně do středu, říkal tomu „vycentrovat“. Kromě toho to ale také spojil s nutnou vnitřní změnou a od členů dostal mandát, pověření k obojímu. Nebylo to snadné, lidi musel přesvědčit nejen ohledně sebe sama, ale i o tom, aby více než šedesát procent hlasujících danou vnitřní reformu podpořilo, což se podařilo.

Co vím, nikde ve světě se významná politická strana nebudovala takto postupně, bez velkých peněz od někoho v pozadí. To, že Ivan Bartoš roky táhl postupný proces dělání i chyb a poučování se z nich, je jeho obrovskou zásluhou, míní Olga Richterová

Proč Zdeněk Hřib svou kandidaturu podmiňoval změnou stanov? A jakou?

Děkuji za danou otázku. Může to znít technicky, ale demokracie je i v rámci politické strany často takovou masarykovskou drobnou prací. A v naší demokracii jsme stále chtěli, aby zůstala jistá unikátní pirátská pravidla, a sice že jeden člen má jeden hlas.

To znamená, že o veškerých důležitých rozhodnutích o strategickém směřování strany, například kdo bude lídrem které kandidátky, u nás může rozhodovat každý, kdo chce. Členové a členky hlasovali online, v některých hlasováních tak bylo na 900 hlasujících, v jiných na 600. Jednoduše se rozhodli, co jim na srdci leží nejvíce.

Byla jsem součástí těch, kdo reformu připravovali. Nechtěli jsme už lidi zahlcovat zbytečnými procedurálními hlasováními, technikáliemi. To má vyřešit vedení, popřípadě kancelář strany, již se nejedná o strategická politická rozhodnutí. V našem směru jsme tedy ukotvili to, že ve všem zásadním zůstává zachována jedinečná vnitřní demokracie. Jiné strany si vysílají delegáty, a až ti teprve předsedu volí. U nás to zůstává na členech a to mi přijde třeba zdůrazňovat.

Zdeněk Hřib převzal Piráty, členové mu schválili úpravu stanov. Vyústilo to ale i v okamžité odchody některých členů strany. Například dosavadního šéfa Zahraničního odboru Michala Gilla nebo někdejší kandidátky na šéfku Pirátů Jany Michailidu. pic.twitter.com/XhxGg1pLIG — Jakub Grim (@jakub_grim) November 9, 2024

O kolik členů jste přišli?

Názorově se někteří samozřejmě neztotožňují se středem a důrazem na ekonomiku. Máme třeba i ekonomický podcast s investorem Jiřím Hlavenkou a právním expertem a ekonomem Liborem Duškem. V plánu Republika v pohybu z pohledu ekonomiky řešíme i sociální témata. Vedle určitého počtu lidí, kteří ekonomicky zaměřenou a centralizovanou politiku nechtěli, k nám zase mnozí přichází. Těsně před vysíláním jsem dostala zprávu, že proti odchodům máme i stejný počet přihlášek o členství.

Jak hodnotíte patnáctiletou éru Pirátů v čele s Ivanem Bartoše?

Je neuvěřitelné, co vybudoval. Od naprosté nuly. Co vím, nikde ve světě se významná politická strana nebudovala takto postupně, bez velkých peněz od někoho v pozadí.

Původně jsem byla komunální zastupitelkou na Praze 10, vyrostli jsme na angažovaných jednotlivcích, přes svá lokální zastupitelstva se k nám pak dostali Jakub Michálek, Mikuláš Ferjenčík či Ondřej Profant až na Magistrát hlavního města Prahy a ve čtyřech tam, stejně jako jsme nyní ve čtyřech v Parlamentu, dělali takové „tóčo“, že pak připravili půdu pro vstup do Sněmovny.

„Nikde ve světě se významná politická strana nebudovala takto postupně, bez velkých peněz od někoho v pozadí. “

Devět let nám trvalo, než jsme se do ní dostali, a daný růst nám umožnil, abychom se něco do značné míry naučili, byli připravení a pak obstáli i v opoziční roli. To, že Ivan Bartoš roky táhl postupný proces dělání i chyb a poučování se z nich, je jeho obrovskou zásluhou.

Sněmovna schválila vládní návrh důchodové reformy, pirátští poslanci ale při hlasování ze sálu odešli. Proč?

Věděli jsme, že reforma je pro českou budoucnost zásadní věcí. Podíleli jsme se na ní, vůbec jsme to nezastírali. Podle mého názoru jsme vystupovali ve prospěch pana ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL), neboť jsme se svého vkladu nechtěli vzdát. Nicméně ona veliká změna, kterou v posledních minutách druhého čtení načetly ODS a TOP 09, měnila logiku toho, co jsme připravili.

