Málo dat, otázka spolehlivosti. Pojišťovny nezohledňují v ceně povinného ručení asistenční systémy

Jezdíte s autem vybaveným asistenční systémy? Pojišťovna je možná časem zohlední jako bonus v povinném ručení. Za dva roky budou některé bezpečnostní systémy v autech dokonce povinné. Mezi nimi třeba ten na udržení auta v jízdním pruhu, nebo rozpoznávání únavy řidiče. Praha 7:46 25. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová auta jsou asistenčními systémy vybavena (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Každá společnost si při výpočtu povinného ručení hlídá jiné parametry. Částka se tak vyvíjí od věku řidiče, výkonu motoru, stylu jízdy nebo místa bydliště. Nově by pojišťovny mohli zohledňovat i to, jak je auto bezpečné. Některé z nich vliv asistenčních systémů už sledují. Do cen povinného ručení to ale nepromítají. Jako třeba Kooperativa, jak potvrzuje její mluvčí Milan Káňa

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaký mají vliv nové technologie na povinné ručení v Česku? Poslechněte si reportáž Luďka Hubáčka

„Samozřejmě nové technologie v automobilech vnímáme a zkoumáme, jaké mohou mít vliv na řidiče nebo na řízení. Nicméně prozatím máme statistických dat ještě tak málo, že se nedá stanovit, že by nějak významně přispěly k tomu, aby tato auta nebo tito řidiči páchali menší škody. Do budoucna bychom to chtěli propojit například s platební morálkou klientů, protože i to může vypovídat o tom, jak ten klient je rizikový nebo jak je zodpovědný. Takže segmentačních kritérií bude postupně přibývat.“

Jestli dokážou systémy zabránit dopravní nehodě, jsem si před časem mohl sám vyzkoušet. A to při testování auta, které má čidlo na rozpoznání chodce. Vstoupil jsem do silnice a čekal, jestli auto přede mnou zastaví. Zabrzdilo asi metr a půl přede mnou.

Některá auta umí rozpoznat chodce a zabránit střetu. Na vlastní kůži to zkoušel i reportér Radiožurnálu Číst článek

Pokud se společnosti rozhodnou zohlednit bezpečnostní systém v ceně povinného ručení, budou novinky zavádět postupně, míní matematický analytik z České asociace pojišťoven Petr Jedlička.

„Určitě proces používání nových parametrů nebude skokový, ale bude postupný. Taky se bude postupně obměňovat vozový park v rámci České republiky,“ říká Jedlička a doplňuje, že tvorba ceny je velmi komplexní a ovlivňuje ji celá řada parametrů a jejich vzájemná kombinace.

Českým autům je v průměru 15 let. Dokud nebudou mít moderní vozy v Česku převahu, tak asistenční systémy cenu povinného ručení neovlivní, tvrdí Jan Marek z Generali České pojišťovny.

„Podíváme-li se na testy nezávislých organizací, ukazuje se, že ani v oněch ideálních laboratorních podmínkách systémy nefungují vždy spolehlivě. V blízké době se aktuální systémy do cenotvorby pojištění nepropíší,“ vysvětluje Marek.

Cena povinného ručení v Česku už třetím rokem stoupá. Důvodem jsou narůstající škody při nehodách. A také dražší ceny náhradních dílů. Celková výše škod uhrazená z povinného ručení loni dosáhla téměř 16 miliard korun. To je podle předběžných statistik České asociace pojišťoven zatím historicky nejvíc.