Písek z pouště v Česku? ‚V jarních měsících to bývá časté,‘ připomíná Brzezina z meteorologického ústavu

Přenosu částic atmosférou na velké vzdálenosti říkají meteorologové dálkový transport. Může se stát, že je-li na Sahaře větrno, zvedne se jemný písek do atmosféry. Vzdušné proudění ho pak zanese až do Česka. Proto nyní platí smogová situace. Zvýšené množství částic zhoršilo kvalitu ovzduší. „Předpokládáme, že koncentrace se v pondělí sníží," říká Jáchym Brzezina, šéf oddělení kvality ovzduší brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Rozhovor Praha 14:46 31. března 2024

Nejprve k terminologii. Některé zdroje uvádějí, že jde o prach, jiné mluví o písku ze Sahary. Co je správně?

To je velmi dobrá otázka. Z našeho pohledu tomu říkáme suspendované částice, což je odborný termín. Laicky jsou to prachové částice. Dá se to tedy nazvat prachem i pískem. Je to obojí, byť odborně tomu říkáme jinak.

Je to sice ojedinělý jev, ale letos se opakuje už podruhé. Jde o náhodu? Anebo si budeme muset zvykat, že čas od času ovzduší zežloutne nebo dostane naoranžovělý nádech?

S transportem saharského písku se setkáváme dlouho a dlouhodobě. V minulých letech se to také stávalo a nebyl to jenom písek ze Sahary. Například v roce 2020 jsme tady v březnu měli písek z turkmenské pouště. Aspoň jak já to pozoruji, tak to bývá v jarních měsících velmi časté.

Dálkový transport ale může fungovat i na ještě delší vzdálenosti. Loni v létě k nám zavál smog z požárů v Kanadě. Čili záleží asi na mnoha různých okolnostech.

Ano. Je klíčové, jak vysoko nad zemí se částice pohybují. Vámi zmíněné částice z požárů v Kanadě, to bylo na konci června loňského roku, byly poměrně vysoko v atmosféře. A kromě toho, že tady byl trochu pozorovatelný zákal oblohy, tak se to na našich stanicích, které monitorují ovzduší zhruba dva metry nad zemí, kde člověk dýchá, nijak nepodepsalo.

Pondělní změna počasí

Co znamená aktuální vyhlášení smogové situace? Jak dlouho by mohla trvat?

Smogové situace se vždy vyhlašují do odvolání. S ohledem na to, co nám říkají modely, předpokládáme, že pravděpodobně zítra, to znamená v pondělí, by se koncentrace měly výrazně snížit. A se změnou počasí pravděpodobně dojde i k odvolání smogové situace.

Určitě to neznamená život ohrožující stav. Je to spíše upozornění na to, že situace, co se týče kvality ovzduší, je horší. A pozor by si měly dávat zejména náchylné skupiny populace, což jsou malé děti, starší lidé nebo chronicky nemocní lidé. Doporučoval bych například omezit fyzickou aktivitu ve venkovních prostorách.

Proč výskyt písku v atmosféře komplikuje jinak obvykle spolehlivou předpověď počasí?

Problém je spíše v tom, že když máme vyhlášenu smogovou situaci, tak standardně posuzujeme to, jak se to bude vyvíjet, i podle rozptylových podmínek, které jsou paradoxně v tuto chvíli spíše dobré. Rychlost větru je relativně vysoká, což je také jedna z příčin, proč se nám sem částice dostaly. Běžně to bývá tak, že horší kvalitu ovzduší pozorujeme za nízkých rychlostí větru, kdy se znečištění kumuluje a nerozfoukává do okolí.

Podle Renaty Uhlíkové z českobudějovické pobočky ČHMÚ saharský prach vzduch otepluje.

To se přiznám, že je spíše otázka na meteorology. Nicméně je jisté, že ve včerejším dni byla teplotní maxima spíše nižší, protože nám prach zredukoval sluneční záření, a tím omezil i teploty.

A jak odhadujete další vývoj? Odfoukne vítr žlutá oblaka, nebo je spíš smyje déšť?

Opravdu to může být velmi lokální, může se to projevovat různě. Naposledy, co jsem se díval na aktuální hodnoty koncentrací na různých stanicích v Česku, tak v Jihočeském kraji jsou opět na některých stanicích, zejména v okolí Českých Budějovic, koncentrace velmi vysoké. Nicméně opravdu to nelze předpovídat. Někdy to klesne, někdy stoupne. Vývoj je nepředvídatelný.

S částicemi ze Sahary se nepotýká zdaleka jen Česká republika. Z dlouhodobého pohledu je to problém zejména v jihoevropských zemích (Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko).



My se ale můžeme podívat třeba na Slovensko. Animace ukazuje hodinové průměrné koncentrace částic PM10… pic.twitter.com/dtCqlc168l — Jáchym Brzezina (@Jachym) March 31, 2024