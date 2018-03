3. 4. 2016 | ČRo, Daniel Zach |Příroda

Do ovzduší nad střední Evropou se dostal prach ze Sahary. K zemi zatím nepadá, k tomu by ovšem mohlo dojít v následujících dnech. Jev, kdy částečky saharského písku spadnou v České republice, byl už opakovaně zaznamenán v minulosti. Vdechnutí prachu by pro lidi nemělo znamenat žádné vážnější zdravotní komplikace.