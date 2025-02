Sáňkařská dráha ve Smržovce na Jablonecku chátrá, o její obnovu se snaží bývalí olympionici Hymanové

Memoriál Miloslava Beldy přilákal do Smržovky příznivce sportovního sáňkování od nás i ze zahraničí. Zásluhu na tom mají především bratři Jakub a Ondřej Hymanové, olympionici z her v Turíně a ve Vancouveru, kteří se snaží obnovit zašlou slávu sáňkařského sportu ve Smržovce a hlavně pak desítky let chátrající sáňkařskou dráhu. Smržovka 22:59 9. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sáňkařská dráha ve Smržovce po letech opět posloužila závodníkům, a to na Memoriálu Miloslava Beldy | Foto: Jana Švecová | Zdroj: Český rozhlas

Provizorně se jim už podařilo zprovoznit spodní část, na které se letos poprvé, po zhruba dvacetileté přestávce, znovu jely závody.

„Unikátní je především karuselem neboli kruhovou zatáčkou o rádiusu 400 stupňů, jedinou na světě. Jestliže mluvíme tady o tom karuselu, na něm se dá jezdit jenom v létě. Dalo by se i v zimě, ale vzhledem k těm klimatickým podmínkám nejsme schopni ani kapacitně docílit toho, abychom naledovali až nahoru. A i kdyby se nám to podařilo, tak by nám nevyhovoval profil trati ve spodní části, protože v dnešní době už jsou saně mnohem rychlejší, než bývaly dřív,“ přiblížil Jakub Hyman.

„Je to opravdu v havarijním stavu, hlavně ty betonové konstrukce se nám tady rozpadají. Z toho odborného hlediska to musí posoudit statik, ale z našeho pohledu bude určitě nutné ty části, které jsou opravdu špatné, zrekonstruovat. Máme studii dráhy, která vznikla už před více jak dvaceti lety, a my bychom rádi na tu studii navázali a pokračovali v kompletní rekonstrukci toho tělesa. Samozřejmě by se ty zatáčky musely zbourat a postavit znova,“ popsal Jakub Hyman, podle kterého by součástí rekonstrukce mělo být i potřebné technické zařízení.

Sáňkařská dráha ve Smržovce je unikátní hlavně díky 400stupňové kruhové zatáčce | Foto: Jana Švecová | Zdroj: Český rozhlas

„I kdyby se nám podařilo získat prostředky na tu rekonstrukci, tak bychom rádi tu železobetonovou konstrukci osazovali alespoň přípravou na umělé chlazení, které by nám pomohlo do budoucna dráhu chladit a udržovat jí v provozu v celé zimní sezóně a mohli zde pořádat právě i juniorské závody na světové úrovni,“ dodal bývalý olympijský reprezentant.

Sáňkařská dráha by podle něj mohla být přínosem nejen pro sáňkaře, bobisty a skeletonisty, ale i pro turisty. Dráhu zatím smržovští obnovují z vlastních prostředků a vlastními silami. Podporu zatím podle Jakuba Hymana přislíbilo město. Do budoucna chtějí oslovit i Liberecký kraj nebo Národní sportovní agenturu.