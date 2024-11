Seberou věnce z hrobů a o pět kilometrů dál je prodají, popisuje dušičkové krádeže mluvčí policie

Parkoviště v sobotu budou plná hlavně u hřbitovů – připomínáme si Památku zesnulých, lidově Dušičky. A to je právě období, kdy lidé jezdí uklidit hrob, položit na něj květiny, věnce nebo zapálit svíčku. A na víkend se stejně jako každý rok na Dušičky připravila taky policie. „Větší počet lidí a potencionální možnost krádeže, to je věc, na kterou se zaměříme prioritně,“ říká mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Praha 11:58 2. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dušičky, hřbitov, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Policie i letos naplánovala na Dušičky posílené hlídky, které budou jak u hřbitovů, tak u silnic. Začněme hřbitovy, na co přesně tam budete dohlížet?

Především se budeme orientovat na parkoviště v okolí hřbitovů a na příjezdové cesty, protože očekáváme větší koncentraci vozidel.

Samozřejmě policisté se budou pohybovat i v místech přímo na hřbitovech, byť to bude čistě z preventivních důvodů, neočekáváme žádné narušení veřejného pořádku. To se ani v takto pietní situaci předpokládat nedá. Ten větší pohyb lidí a potenciální možnosti krádeže různých věnců a svíček z náhrobků, tak to je věc, která nás bude zajímat prioritně.

Měl byste nějaké konkrétní doporučení pro toho, kdo se dnes vypraví autem na hřbitov?

Ideálně v případě zaparkování na parkovišti ve vozidle na viditelných místech nenechávat žádné cennosti, peněženky, mobily, kabelky a tak podobně. Jak říkám, nelze očekávat, že by se lidi zaměřili přímo na parkoviště u hřbitovů, ale tím, že vozidel tam bude poměrně hodně a ve velkých městských aglomeracích se opravdu bavíme o přeplněných parkovištích s desítkami, možná stovkami vozidel.

Tam to riziko toho, že si náhodou někdo kolem všimne, že máte otevřenou kabelku na palubce, může být. Proto doporučujeme nedávat věci viditelně a ideálně ty cenné si brát s sebou, což platí obecně nejenom pouze ve vztahu ke hřbitovům.

Jak jste ale naznačil, ukradenou výzdobu z hrobů pravděpodobně řešit budete. Leckoho asi napadne, co se s kradenou výzdobou děje dál? To zloději přeprodávají?

To je paradoxní. Ono se často děje, že vezmou z jednoho hrobu věnec nebo svíčku a dají to o tři, pět, deset metrů vedle na svůj hrob. Zní to naprosto neuvěřitelně, ale skutečně to tak je.

Nebo se stává, že obejdou hroby, posbírají věnce a pak následně o pět kilometrů vedle u jiného hřbitova je nabízejí k prodeji. Jsou to samozřejmě výjimečnosti. Nehledíme na to, že by to byl nějaký fenomén, nějaký trend, a že by nám skokově narostla kriminalita. Jsou to spíše ojedinilé případy. Setkáváme se ale s tím, že těch krádeží z hrobů není málo a v drtivé většině, buď je to přeprodáno někomu dalšímu, anebo uloženo na vlastní hrob.

Teď se dostáváme taky k posíleným hlídkám u silnic. Týká se to jen hlavních tahů, nebo budete hlídkovat i u méně vytížených silnic?

Opatření, které se týká Dušiček, se bude týkat především přijezdových cest a parkovišť poblíž větších hřbitovů. Žádná celorepubliková akce, která by byla zaměřená na například dálnice nebo silnice první třídy naplánovaná není.

Směřujeme to spíš do oblastí, kde lze očekávat přijezdy lidí na hřbitovy, často méně zkušených, nebo naopak starších řidičů. To znamená, ta plynulost dopravy někdy trošičku vázne a z toho důvodu tam policisté budou přítomni.

Vy je nazýváte méně zkušenými staršími řidiči, ale obvykle se jim říká sváteční řidiči. Právě oni ve větším počtu vyrazí na silnice. V čem jsou nejvíc nebezpeční a jak je vlastně poznáme?

To bych rád věděl taky, jak poznáte svátečního řidiče. Z pravidla to je osoba, která jede velmi pomalu, často poměrně uprostřed té cesty, protože chybí ta zkušenost, ten odhad.

Jak jste správně řekl, ono se rozhodně nejedná o seniory. Já jsem se záměrně snažil tento název vypustit, protože tím svátečním řidičem to jsou jednak mladí, středního věku, ale i starší.

Bohužel setkávám se s tím, že jednání těchto řidičů je často nepředvídatelné a asi nejflagrantnější to je u rychlostních limitů, protože často jedou výrazně pod povolenou rychlost, což pak může způsobovat u naopak agresivnějších řidičů tendence k zběsilému předjíždění a ke zbytečnému vyvolání konfliktních situací.

Dokdy posílené hlídky, ať už tedy na hřbitovech nebo u silnic, plánujete?

Tak obecně to opatření bude probíhat v průběhu právě toho dnešního dne, ale logicky i ty následující dny. Na silnicích nás uvidíte, nicméně ta opatření jsou čistě lokální. To znamená, že na jednom územním odboru těch hlídek může být více, na jiném méně. Není to celorepubliková akce, takže každé krajské ředitelství, každá územní oblast si k tomu přistupuje po svém.