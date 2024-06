Špačci na hřbitově v Prostějově znečišťují hroby. Odradí je atrapy dravců a stříbrné spirály, věří město

„V této části za polovinou hřbitova, tak tady ty čtyři pět hrobů, ty jsou na tom asi nejhůře,“ ukazuje Jiří Pospíšil (Pévéčko), náměstek prostějovského primátora, který stojí v jedné z alejí na prostějovském městském hřbitově.

Špačci na prostějovském městském hřbitově znečišťují hroby. Odradit je mají i atrapy dravců

Právě ve stromech hnízdí hejna špačků. A to se odráží na stavu hrobů pod nimi. „Větve jsou husté a v tomto místě se těch špačků zdržovalo nejvíce,“ popisuje Pospíšil vedle silně znečištěných hrobů.

K hrobu, který leží hned vedle aleje, přichází manželé Eva a Jaroslav, s sebou mají v igelitové tašce čisticí přípravky, kartáč a nesou si také smeták.

„Jezdíme sem až ze Šumperka, to není úplně kousek. Chceme, aby to trošku vypadalo. Jezdíme zhruba jednou za měsíc. Vidíte, jak teď vypadá, přitom před měsícem to bylo uklizené,“ stěžuje si Jaroslav. „Bereme to drátěným kartáčem,“ dodává Eva.

Někteří vlastníci hrobů si na znečištění stěžovali radnici a žádali vykácení aleje, město ale podle náměstka zkouší jiný postup.

„Oslovili jsme odborníky, kteří nám doporučili, abychom jednak prořezali větve. A potom abychom umístili makety dravců a takové stříbrné spirály, které se ve větru hýbou, čímž by měly ptáky plašit,“ vysvětluje Pospíšil.

Pan Jaroslav je ale skeptický. „To nepomůže. Maximálně tak dva dny, potom to bude tak, jako kdyby to tam nebylo,“ myslí si.

Vedení města přesto věří, že ptákům hnízdění nad hroby znepříjemní.