Sedmkrát ANO, dvakrát Přísaha a Motoristé i Stačilo. Poznejte nově zvolených 21 českých europoslanců

Hnutí ANO jako vítěz voleb posílá do europarlamentu bývalou ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou, exhejtmanku Středočeského kraje Jaroslavu Pokornou Jermanovou nebo třeba tři staronové europoslance. Za STAN zase míří do Bruselu neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová. Kdo jsou další čeští europoslanci? Server iROZHLAS.cz představuje všech 21 politiků, kteří usednou do lavic Evropského parlamentu.

profily Praha / Brusel 2:28 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít