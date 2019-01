Úklid po novoročních oslavách vyjde Prahu zhruba na milion, v ulicích je 120 lidí a 30 strojů

Pracovníci Pražských služeb uklidili v dopoledních hodinách od pozůstatků silvestrovských oslav všechny hlavní lokality v centru Prahy a jejich okolní ulice. Úklidové čety začaly odstraňovat nepořádek již v brzkých ranních hodinách, ve středu hlavního města je nasazeno asi 120 lidí a 30 strojů, řekl vedoucí technicko výrobního odboru Zdeněk Záluský. Metropoli novoroční úklid vychází podle dřívějších informací na zhruba milion korun. Praha 14:43 1. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novoroční úklid Prahy. (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Profimedia

Zhruba dvě hodiny před polednem skončil podle Záluského úklid Václavského, Staroměstského a Malostranského náměstí, Karlova mostu a Hradčan. Do těchto míst vyjely stroje jako v minulých letech ve tři hodiny ráno, ruční úklid pak začal v pět. Do poledne odstraňovali uklízeči také okolní ulice hlavních náměstí v centru hlavního města. „Do dvou hodin odpoledne by měla být na hrubo uklizena celá Praha 1,“ prohlásil.

Ve 14.00 nastoupí odpolední směna, která bude z ulic prvního pražského obvodu odstraňovat nepořádek nanovo. „To již bude normální úklid, jaký provádíme i v jiných dnech,“ uvedl Záluský. Ostatní městské části si budou muset na uklízecí čety počkat do příštích dnů.

„Očekáváme stejné množství odpadu jako loni, tedy zhruba 35 tun,“ prohlásil Záluský. Nepořádek se podle něj letos ničím nevymyká, jako dříve je na něj připraveno 12 kontejnerů. Pracovníci uklízejí centrum metropole bez omezení provozu, uzavírka byla pouze v ranních hodinách na Václavském náměstí.

Střepy, zbytky pyrotechniky, konfety a další odpad putují z ulic přímo do malešické spalovny. Firma každoročně doufá, že v ulicích nebude sníh. Pokud by napadl, práce by se podle loňského prohlášení mluvčího Pražských služeb Radima Many protáhly až o dva dny a podražily až na dvojnásobek.

Konec starého a začátek nového roku oslavilo v centru Prahy několik tisíc lidí, především cizinců. Václavské náměstí patřilo tradičně pyrotechnice, podle vyjádření hasičů a záchranářů ale nebyly letošní oslavy bouřlivější než v minulých letech.