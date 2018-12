Novoroční ohňostroj v Praze bude o svobodě a sametové revoluci. Dopravu čekají omezení

Pouze osobní auta a jen jedním pruhem. Pražské technické služby otevřely most u Vltavské

Na most v pražské Bubenské ulici u stanice metra Vltavská se vrátila osobní auta do 3,5 tuny. Jezdit mohou řidiči směrem do Holešovic. Nákladní automobily na most nadále vjíždět nesmí.