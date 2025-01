Sociolog: Kdyby nová dávka na bydlení byla jídlo, byla by nedosolená a neohřátá. Má zásadní chyby

Příspěvek na bydlení je jednou ze čtyř sociálních dávek, stejně jako přídavky na děti, které chce vláda sloučit a změnit. Součástí změn má být třeba zvýhodnění pracujících a také takzvaný majetkový test. Platforma pro sociální bydlení a Centrum pro společenské otázky (SPOT) ale v analýze konstatují, že reforma dávek by mohla některým situaci ještě zhoršit. Pro Radiožurnál podrobnosti rozvedl sociolog a šéf agentury PAQ Research Daniel Prokop. Život k nezaplacení Praha 19:00 15. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V reformě dávek například chybí ochrana samoživitelek s dětmi mezi osmi a deseti lety, říká Daniel Prokop | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Analýza upozorňuje na několik modelových případů, kdy domácnosti mohou mít až o několik tisíc korun na měsíc méně, než mají dnes. Tvrdí, že částka by jim nemusela stačit na přežití. Prvním případem, který analýza rozebírá, je pracující samoživitelka s osmiletým dítětem, žijící v nájmu na pražském sídlišti. Ta by po té změně podle propočtu měla přijít skoro o tři tisíce korun měsíčně. Čím to je? Kde je problém?

V dávce je idea, která je relativně správná. Myslím, že jsou zranitelné domácnosti, které nemohou moc pracovat. To jsou třeba invalidní lidé, důchodci, samoživitelky s malými dětmi do tří let a podobně. Ti mají větší podporu v bydlení.

U ostatních dávka předpokládá, že mohou pracovat, a pokud pracují, tak trošku přidává. Je to takový pracovní bonus. Definice zranitelnosti je ale děravá. Upozorňujeme MPSV (ministerstvo práce a sociálních věcí - pozn. red.) už tři čtvrtě roku, že tam jsou díry. Jedna z děr jsou právě samoživitelky, které jsou zranitelné do sedmi let věku dítěte. Když je dítěti sedm a půl nebo osm, tak vám najednou klesne podpora v bydlení i dávka.

Myslím, že každý, kdo má děti, nebo byl samoživitel, tak ví, že v osmi letech stále nemůžete dojíždět za prací daleko a nemůžete pracovat neomezeně. Nemůžete se stěhovat za levnějším bydlením, nebo byste neměli, protože změníte školu a to je negativní. Chybí tam zkrátka ochrana samoživitelek s dětmi mezi osmi a deseti lety.

Dejme tomu od deseti let už může dítě být doma po škole a uvolní to ruce rodiči. Ale samoživitelky s dětmi mezi osmi a deseti lety mají být podle mě taky chráněné. Na to právě upozorňuje platforma, že ten výpadek z té zranitelnosti poškodí samoživitelky s dětmi od osmi do deseti let.

Zároveň tam jsou další výpadky. Třeba lidé nad 65 let, kteří ještě nečerpají důchod, protože nemohou, taky už jsou většinou chudí a neřadí se mezi zranitelné. Někteří dlouhodobě nemocní lidé z toho vypadnou a podobně.

Tvrdé limity

Druhým modelovým případem analýzy je rodina se dvěma dětmi z Frýdku-Místku, kde jeden rodič pracuje, druhý je na rodičovské dovolené, bydlí v nájmu, ale ne v Praze, ale právě ve Frýdku-Místku. Ti podle propočtu mají přijít o čtyři tisíce měsíčně. Kde je tam problém?

Tam je problém, že ta rodina není zranitelná, protože manžel pracuje. Tehdy jí v dávce klesne podpora v bydlení. A ministerstvo říká, oni si to napracují a my jim k tomu dáme pracovní bonus. To je v té dávce bonifikace za to, že pracujete.

Pracovní bonus je ale bohužel špatně udělaný. Má jisté limity a ty vychází z celkových příjmů domácnosti. Takže v příkladě platformy má žena rodičovský příspěvek, a to omezí celkové příjmy. To, že má rodičovský příspěvek, tedy omezí pracovní bonus. Nemá šanci to dohnat v práci, takže jí klesne podpora v bydlení.

Díky tomu, že žena čerpá rodičovský příspěvek, tak muž nemá šanci si tu dávku dohnat v tom, že je aktivní a pracuje. Takže tam jsou vnitřní chyby, které jdou proti smyslu té dávky – to je třeba tenhle příklad, kde to nefunguje.

Třetím modelovým příkladem jsou jednočlenné domácnosti v nájmu. V analýze je jednočlenná domácnost, kde paní chodí do práce, to znamená vydělává, je v nájmu. Analýza říká, že právě na takovéto jednotlivce dopadne změna nejcitelněji, mohli by přijít o více než šest tisíc korun měsíčně. V čem je v tomhle případě problém?

Problém je, že ministerstvo až moc utáhlo takzvané normativy na bydlení, které redukují, kolik v dávkách můžete mít uznatelný nájem. Nechcete, aby si jednotlivec řekl, že má nájem 25 tisíc a stát mu to zaplatil. Ministerstvo to ale nastavilo hodně přísně.

Data, ze kterých vychází, budou vždy o rok a půl starší, než jsou data na trhu a jsou to data jenom mezi těmi žadateli s velmi malými hodnotami. Takže tam jsou hodně tvrdé limity, co se vám uzná v bydlení.

Zároveň je ještě vnitřní problém v konstrukci. V dávce podpora hodně klesá od jistých příjmů. Dneska je stav takový, že velká rodina dostane příspěvek na bydlení, i když má příjem v Praze i 70 tisíc. To chtělo ministerstvo opravit.

V dávce je princip, že se příspěvky a přídavky na bydlení budou rychleji snižovat, když dosáhnete jistých příjmů. Snižování je dáno takzvaným životním minimem – to je nějaká částka na život. Problém je, že u jednotlivce, u toho příkladu, který dala platforma, je životní minimum hrozně nízké. Podle zákona je to zhruba 4 800 korun.

Když podle takovéhle absurdně nízké částky nastavíte v dávce snižování všech podpor, tak se snižují hrozně brzy. Vlastně totiž říká, že je dotyčný od příjmů 15 000 korun bohatý. Nefungují zde vnitřní parametry té dávky a bohužel to hodně dopadne na samostatně žijící lidi a na malé domácnosti, pro které je dávka celkově přísná.

Osamělí senioři si polepší

Jak na tom budou osamělí senioři? To je v Česku velká skupina.

To je stejné...

Mají výhodu, protože jsou zranitelné osoby?

Mají vysokou podporu v bydlení, některým z nich se to naopak zlepší. Abychom to jenom nekritizovali, dávka má hodně dobrých částí. Ta jednoduchost, to spojení do jedné dávky, zranitelné osoby jako samostatně žijící důchodce, těm se to vlastně zlepší. Ale když jste zranitelní, tak to hodně závisí na tom, jak dávka funguje. Pro samostatně žijícího pracujícího člověka, který se chce třeba vymanit z bezdomovectví, je hodně přísná.

Poslední modelovou situací, kterou rozebírá analýza Platformy pro sociální bydlení, jsou lidé v exekucích. Proč to podle výpočtu také dopadá špatně? V čem je tam problém?

To jsem zmiňoval už xkrát a nevím, proč to bohužel nedokáží opravit. Myslím, že hlavní problém v tu chvíli je, když si v těch exekucích a oddlužení vyděláte víc peněz, tak vám z toho dvě třetiny strhne exekuční insolvenční srážka. A potom jste v té dávce potrestáni za nárůst příjmů před tou srážkou.

Takže vy si vyděláte třeba devět tisíc, šest tisíc vám strhne srážka a o pět tisíc přijdete v dávce. Takže jste minus dva tisíce v čistém příjmu.

Nevím, kdo by kývl na návrh, že když si vydělám o devět tisíc víc v čistém mzdě, tak ve výsledku přijdu o dva tisíce. Na to samozřejmě nekývne skoro nikdo. Dávka v exekucích a insolvencích je úplně absurdně demotivační a bude vytlačovat lidi na šedý trh práce a zatajování příjmů.

Jde to úplně proti tomu, co chce vláda v oddlužení dělat. Je to další zásadní chyba, kterých je tam pět, šest. Smutné zůstává, že je dávka v některých částech dobrá. Je to, jako byste vařil nějaké jídlo podle nejlepších receptů, s konzultací nejlepších šéfkuchařů a potom to neosolil, neohřál a dal do toho ocet.

Ve Sněmovně je ještě šance opravy, ale pokud se to neudělá, tak to, kde se dávka zlepšila, zase ztratí v jiných částech.

Rozebírali jsme případy, kdy by po změně měly domácnosti brát menší dávky, než teď. Říkal jste před chvílí, že tam nejsou jenom poražení, ale i vítězové, mluvil jste o osamělých seniorech. Kdo jsou další vítězové, pokud návrh projde bez úprav? Kdo si na tom polepší?

Nějakých čtyřicet procent rodin, které čerpají dávky, jsou ty zranitelné. To znamená, že to jsou buď senioři, nebo invalidé. A velká část z nich si polepší, protože se jim zachová nebo zvedne podpora v bydlení.

Polepší si i část lidí, která současný složitý systém nedokáže čerpat, takže mají třeba jenom podporu na děti, ale nedokáží si požádat o příspěvek na bydlení. Pomůže si část lidí, která má nízké náklady na bydlení. To znamená, netýká se jich takovéto snížení stropů. Zároveň jim pomůže pracovní bonus.

Stát tedy jakoby říká: odměníme vás za pracovní aktivitu. Pokud mají domácnosti nízké náklady na bydlení, tak se jim ten obchod vyplatí. Dostanou víc za tu pracovní aktivitu a nepoškodí je to snižování stropů podpory v bydlení, protože už jsou v nákladech nízko.

To jsou takové tři typy domácností, kde se to vyplatí. A vlastně jako systémově tyhle věci mají smysl. Je akorát blbé, když tam nedoděláte detaily.

Celý pořad Život k nezaplacení si můžete poslechnout v přiloženém audiu nahoře v článku.