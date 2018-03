11. 5. 2016 |Ondřej Látal, Mikuláš Klang |Zprávy z domova

Propuštění pracovníci OKD by mohli od státu dostávat až 8000 korun měsíčně po dobu maximálně tří roků, pokud celkem odpracovali alespoň 15 let. O zvláštním vyrovnávacím příspěvku, na který budou mít nárok zaměstnanci černouhelné společnosti, dnes jednomyslně schválila vláda. Potvrdili to premiér Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu Jan Mládek, oba z ČSSD. Příspěvek ale nedostanou například zaměstnanci dodavatelských firem OKD.