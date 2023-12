Reforma dávek: pracující si polepší, nezaměstnaní a záškoláci dostanou méně, plánuje ministerstvo

Ministerstvo práce a sociálních věcí dokončuje návrh reformy dávek. Ta má systém zjednodušit a zrychlit. Čtyři dávky se proto mají sloučit do jedné. Její výše by záležela kromě jiného i na motivaci k práci. A na tom, jestli děti chodí řádně do školy. V opačném případě by rodina o část dávky mohla přijít. Praha 12:09 8. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pracujícím lidem s nízkými příjmy by se na dávkách nově nestrhávalo tolik co teď (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Místo příspěvku a doplatku na bydlení, přídavku na dítě a dávky na živobytí by úřad práce nově vyplácel jen jednu superdávku, takzvanou dávku státní sociální pomoci. Ta by vedle příjmu domácnosti zohledňovala čtyři kritéria: kolik člověk platí za bydlení, kolik má dětí, jestli pracuje a jestli má na základní životní potřeby. Podle toho by se určovala výše pomoci. Vyplývá to z materiálu, který ministerstvo před pár týdny představilo na schůzce takzvané sociální K5 – politiků z vládní pětikoalice, kteří se zabývají sociální agendou.

„Dávka státní sociální pomoci maximálně odráží princip, že podporu má mít jen ten, kdo pracuje nebo se snaží. To je vyžadováno u všech členů domácnosti, kde to je důvodné (tedy ne u dětí, seniorů, lidí se zdravotním postižením a pečujících o osobu závislou),“ píše se v materiálu.

Ke konkrétním změnám se ministerstvo zatím vyjadřovat nechce. „Cílem je ‚narovnat‘ podporu příjmově testovaných dávek a dávkovou pomoc celkově zefektivnit. Chceme co nejvíce podpořit ty, kteří se aktivně snaží svoji situaci zlepšit a lidé aktivní na trhu práce budou v rámci nového systému oceňováni,“ napsal k tomu mluvčí resortu Jakub Augusta.

Pracovní bonus

Z materiálu nicméně vyplývá, že pracujícím lidem s nízkými příjmy – konkrétně do 1,3 násobku životního minima – by se na dávkách nestrhávalo tolik co teď. Dnes se jim při výpočtu nároku na dávku započítává 70 procent z toho, co vydělají, a o to se jim dávka sníží. Nově by to mohlo být jen 60 procent.

Navíc by se jim s rostoucím výdělkem dávka snižovala jen postupně. Dnes, jakmile si vydělají nad určitou hranici, o podporu přijdou.

Podle Aleny Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi, která je zároveň členkou pracovní skupiny ministerstva pro reformu dávek, je to dobré opatření. „Kdo si dneska vydělá korunu navíc, může přijít třeba o veškeré dávky na děti nebo na bydlení a to je velmi demotivační. Lidi to drží pod pokličkou, nevyplatí se jim pak ten příjem přiznávat. Nově by to mohlo být tak, že jak by stoupal příjem, pozvolna by klesaly dávky.“

Příspěvek jen pro chudé

Návrh, aby nízkopříjmoví lidé nepřicházeli i kvůli nepatrnému výdělku hned o celou dávku, oceňuje i další člen pracovní skupiny sociolog Daniel Prokop z PAQ Research. A správným směrem podle něj jdou i navrhované změny týkající části dávky určené na bydlení.

Ministerstvo chce nahradit dokládání skutečných nákladů na energie energetickým paušálem, což má přiznávání žádostí o dávku zjednodušit a zrychlit. V plánu je taky zúžit širokou skupinu lidí, kteří dnes na příspěvek na bydlení dosáhnou.

„Účelem je mít menší skupinu příjemců, cílit na tu nejchudší čtvrtinu domácností, aby příspěvek dostávalo co nejvíc z nich. Ale neměly by na to dosáhnout středně příjmové rodiny, třeba čtyřčlenná rodina žijící v Praze s čistým příjmem 60 tisíc,“ myslí si Prokop.

Bič na rodiče i děti

Jedna ze čtyř složek nové super dávky má být určená na potřeby dětí. Činit by mohla 500 až 1500 korun a náležela by rodinám s příjmem do čtyřnásobku životního minima. (ŽM třeba pro rodinu samoživitelky se dvěma dětmi představuje zhruba 10 tisíc korun.)

Rodina by ale mohla o tuto část dávky přijít, pokud by některý z členů schopný práce nepracoval nebo kdyby děti nechodily do školy.

„V návrhu se počítá mimo jiné i s tím, že pokud bude zákonnému zástupci nezaopatřeného dítěte uložen přestupek spojený s neplněním povinné školní docházky, může to ovlivnit celkovou výši dávky,“ potvrdil mluvčí resortu Augusta.

S odebíráním části dávky určené na děti ale členové expertní skupiny nesouhlasí. „Tím za jeho rodiče trestáte to dítě,“ namítá Daniel Prokop. A Zieglerová dodává: „Dítě z chudé rodiny, kde někdo nepracuje, má být podpořené víc, ne méně. To je prostě špatně.“

Podle nich by bylo lepší, kdyby v takovém případě dostávala peníze místo rodiny škola. A stejně to vidí i poslanec a stínový ministr práce a sociálních věcí z opozičního ANO Aleš Juchelka. „Ten příspěvek patří tomu dítěti. To znamená, že když rodiče nejsou ve výchově zodpovědní, měli bychom přemýšlet nad tím, kdo jiný ty peníze ve prospěch dítěte využije. A to může být škola. Takže by z toho šlo koupit dítěti svačiny, zaplatit kroužky nebo školní pomůcky.“

Máte auto a byt?

Opoziční poslanec taky varuje před majetkovým testem, který chce ministerstvo zavést. Vedle příjmů by se nově ověřovala i výše úspor a vlastnictví aut a nemovitostí. Podle Juchelky se ale i majitelé auta nebo bytu můžou dostat do problémů a potřebovat třeba i jen dočasnou pomoc státu.

Podle dalšího člena pracovní skupiny Jana Černého z Člověka v tísni by nový systém mohl současné bariéry v pomoci odstranit a pomoc zefektivnit. „Teď je to někdy skutečně martyrium. Žádat je složité, proces zdlouhavý, lidé letos někdy čekali na dávky i čtyři měsíce a déle. Digitalizace a automatizace, kdy si stát konečně začne informace, které už má, zjišťovat sám, by to celé mohl urychlit.“

Ministerstvo chce návrh změn poslat do připomínkového řízení začátkem příštího roku. Platit by měly od roku 2025.

Samoživitelka se dvěma dětmi žijící v Praze a s náklady na bydlení ve vvýši 17 tisíc korun Podpora teď Nová dávka st. sociální pomoci Výše podpory při příjmu cca 10 tisíc Kč/m cca 21 300 Kč 22 400 Kč Výše podpory při příjmu cca 20 tisíc Kč/m cca 14 500 Kč 16 700 Kč Výše podpory při příjmu cca 30 tisíc Kč/m cca 10 200 Kč 10 100 Kč