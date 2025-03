SPD spojuje síly se Svobodnými, Trikolorou a PRO. ‚Vetší problém to může být pro ANO,‘ říká Charvát

Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie bude v podzimních sněmovních volbách kandidovat společně se Svobodnými, Trikolorou a stranou Právo Respekt Odbornost (PRO) - ale pod hlavičkou SPD. Šéfové čtveřice stran dnes podepsali memorandum o spolupráci. „Vzhledem ke klesajícím preferencím SPD předpokládám, že jde spíš o snahu zachránit SPD, než nějakým způsobem významně zasáhnout do volebního boje,“ říká pro Radiožurnál politolog Jan Charvát. Rozhovor Praha 18:49 22. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf hnutí SPD Tomio Okamura | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V podepsaném memorandu se představitelé všech čtyř stran a hnutí mimo jiné zavazují, že požádají agentury pro výzkum veřejného mínění, aby od nynějška sčítaly preference všech těchto stran. Dohromady. Je to opravdu takhle jednoduché, nemůže být pro některé voliče některé z těch čtyř stran problém, pokud by měli volit na stejné kandidátce i zástupce těch dalších tří subjektů?

Takhle jednoduché to skutečně není. Myslím si, že bude problém zejména u některých voličů, možná dokonce členů strany Svobodných. Já už jsem zaregistroval na sociálních sítích, že někteří členové této strany skutečně ukončili členství v důsledku tohoto jednání. Na druhé straně ty další strany, které byly jmenované SPD, Trikolora a PRO mají už určitou zkušenost ze spolupráce a myslím si, že tam překryv voličů je poměrně velký, takže tam asi úplně nějaký zásadní problém nebude.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie bude v podzimních sněmovních volbách kandidovat společně se Svobodnými, Trikolorou a stranou Právo Respekt Odbornost (PRO)

Může naopak spolupráce, a to, že byly schopny se tyto čtyři subjekty na spolupráci dohodnout, přilákat další voliče třeba na úkor hnutí ANO nebo kandidátky Stačilo!?

Já si to úplně nemyslím, zejména proto, že s PRO a Trikolorou už SPD jaksi zkušenost spolupráce má. Zároveň vzhledem ke klesajícím preferencím SPD, předpokládám, že jde v zásadě o snahu spíš zachránit SPD, než nějakým způsobem významně zasáhnout do toho volebního boje. Navíc je otázka, jakým způsobem se budou voliči například Motoristů rozhodovat, jestli je pro ně tato koalice zajímavější než samotní Motoristé poté, co odmítli koalici s panem Šlachtou.

Nakolik jsou ty čtyři subjekty programově, ale také lidsky sladěné?

Já si myslím, že tam je určitý odstup Svobodných, kteří minimálně formálně přicházejí s trochu jiným a více, dejme tomu, liberálním programem, přestože lidsky bude asi ta podobnost naopak poměrně velká. Nicméně osobní vazby - minimálně v těch posledních, dejme tomu měsících jsem nezaznamenal nějaké zásadní spory, které by mezi lidmi, kteří tvoří špičky těchhle stran, existovaly. V minulosti ano, ale teď ne.

‚Chceme spojovat.‘ SPD bude ve sněmovních volbách spolupracovat se Svobodnými, Trikolorou a PRO Číst článek

Bude těžké sestavit společné kandidátky? A nemůže potom ten finální výsledek v tomto případě výrazně ovlivnit kroužkování tak nebo podobně, jako se to minule stalo v případě koalice Pirátů a hnutí STAN?

Já si myslím, že s vytvářením kandidátek zásadní problém nebude. Předpokládám, že tohle si SPD velmi pečlivě pohlídá, protože je to v zásadě její aktivita a ostatní budou jaksi kandidovat na jejich kandidátkách.

Otázka kroužkování samozřejmě bude určitě ve hře, ale vzhledem k tomu, co jsme zažili právě v koalici STAN a Piráti, tak předpokládám, že všechny strany, které se toho účastní, jsou si toho vědomy a budou nějakým způsobem od začátku dávat najevo, jakým způsobem k tomu budou přistupovat. To znamená, že nepředpokládám, že by tam došlo k nějakému zásadnímu překvapení, jako tomu bylo v těch minulých volbách.

Voličské jádro máme pevné. Teď si chceme ukrojit od Stačilo!, ANO i Motoristů, vyhlašuje Okamura Číst článek

My jsme oba už mluvili o tom aranžmá, že to bude vlastně kandidátka SPD, na které budou politici těch dalších tří subjektů. Vyplývá to i z toho, že pro SPD z těch čtyř subjektů je tohle aranžmá nejvýhodnější?

Já si myslím, že v zásadě ano v tom smyslu, že samozřejmě SPD musí ustoupit od představy, že by měla všechny kandidáty na kandidátkách jenom za sebe. Na druhou stranu se trochu obávám nebo respektive chápu to tak, že vedení SPD má obavu, že by se jim mohlo stát, že skončí těsně pod hranicí pěti procent, což samozřejmě v případě koalice s těmi dalšími stranami, je poměrně málo pravděpodobné.

Co podepsaná dohoda nebo memorandum znamená pro povolební vyjednávání? Snižuje se tím výrazně šance, že by mohla obhájit své vítězství současná vládní koalice, ale také možnost, že by hnutí ANO mohlo mít v nové sněmovně samo většinu?

Já se upřímně přiznám, že nepředpokládám, že by současná vláda nebo současná koalice, byť i třeba na úrovni pětikoalice, byla schopná obhájit svoje vítězství. Myslím, že to byla velmi specifická situace, která v minulých volbách nastala.

Myslím si, že větší problém to může být pro ANO, protože aspoň z toho, jakým způsobem lze číst přístup ANO k téhle otázce, tak specificky SPD není úplně stranou, se kterou by chtěla minimálně veřejně vstupovat do koalice. Samozřejmě, neoficiální spolupráce určitě možná je a tahle koalice zvyšuje šanci, že tam SPD projde a že tam projde s větším počtem hlasů. To znamená, že si umím představit, že ANO by mnohem raději spolupracovalo s Motoristy, případně se Stačilo!, zatímco teď SPD hrozí trošičku větším ziskem.