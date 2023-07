Pro obyvatele voda stačí, pro víkendové rekreanty už ne. Obec Tučapy by bez záložních vrtů byla na suchu

„Tady by měly být kaluže a nic tu není, nečvachtá nic. Přitom jsme v kolejích, kde by na jaře, začátkem léta měly být louže pro žáby. Tady je evidentně příčina,“ prochází se starosta Tučap Pavel Novák v místním lese.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Tučapech na Táborsku natáčel Jan Kopřiva

Ukazuje na prameniště, které má vodou zásobovat tučapský vodojem. Voda ale kvůli suchu schází. Na vině je podle starosty kůrovcová kalamita, po které zbyl vykácený les. Krajina kvůli tomu přišla o přirozenou schopnost zadržovat vodu.

„Došlo k dotěžení zbytku lesa, takže vznikla ještě větší holina. Samozřejmě, také došlo k osázení a náletům, takže se les začíná přistiňovat, nicméně vody je stále málo. Dokonce ještě míň než předtím. Nátok, který byl kolem 70 až 80 kubíků, má teď asi 20 až 25 kubíků,“ popisuje starosta.

Sucho se rozšířilo téměř na celé území Česka. V následujícím týdnu by se mělo zmírnit Číst článek

Obec řešila nedostatek vody jejím dovážením. V současnosti pomáhají i náhradní zdroje, dva záložní vrty v jihovýchodní části Tučap.

Nejhorší je teď situace v létě, kdy do Tučap o víkendech přijíždí i několik stovek chalupářů a rekreantů. Spotřeba tak hlavně o víkendech roste.

„Odběr vody je potom enormní. To je ten zásadní problém. Pro běžný počet obyvatel i rozvoj obce je to dostačující, ale v době, kdy do Tučap přijede trojnásobek, někdy i čtyřnásobek lidí, jsou prostě špičky spotřeby,“ kritizuje starosta Novák.

Problém s nedostatkem vody mají i další obce v okolí. Podobně jako v Tučapech ho chtějí do budoucna vyřešit připojením k římovské vodárenské soustavě.