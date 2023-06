Sucho v Beskydech. Obce hledají způsoby, jak zajistit pitnou vodu, přírodní zdroje tam přestávají stačit

Přírodní zdroje pitné vody v Beskydech přestávají stačit. Například v obci Řeka kvůli stále častějšímu suchu musí navýšit kapacitu vodojemů. Podobně je na tom Lhotka pod Ondřejníkem. Kvůli kůrovcové kalamitě bývají tamní zásobníky často poloprázdné a vodu dovážejí cisterny. Užitkové vody ve studních mají lidé zatím dost. Beskydy 12:51 4. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přírodní zdroje pitné vody v Beskydech přestávají stačit (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Za celé roky – já mám pětasedmdesát – nechyběla voda,“ říká mi starousedlík pan Čerňák. Voda ve studnách je ale tvrdá a nehodí se k pití, ani na vaření. Vodu k pití berou ve Lhotce z pramenů na hoře Ondřejníku.

Přišla ale kůrovcová kalamita a většinu lesů museli lesníci vykácet. A šlo to okamžitě poznat. Doslova vyholené svahy nestačily vodu zadržovat. V horkých létech vodohospodáři proto museli vodojemy opakovaně doplňovat.

„Je to tak šest sedm let, co začaly vodu dovážet cisterny,“ vzpomíná starosta Zdeněk Kubala (nez.).

Nově Lhotce pomůže napojení na ostravský oblastní vodovod. Pokud hladina ve vodojemech klesne pod určitou mez, automaticky ji dorovná voda ze sítě.

Voda z lesů

V obci Řeka asi 30 kilometrů na východ od Lhotky si musí vystačit s vodou z lesů.

„Vzhledem k tomu, že bychom museli vodovodní řad táhnout až někde ze Stříteže. Je to nějakých šest kilometrů jenom do Řeky,“ vysvětluje starosta Tomáš Tomeczek z místního nezávislého sdružení, proč v Řece raději investují do modernizace současných zařízení.

Voda zatím většinou stačí. Navýšit celkovou kapacitu má i 30metrový vrt. „Je tam vysoký obsah železa, tak jsme nebyli v současné době schopni dodávat do řadu. Čekáme právě na tu modernizaci,“ dodává starosta Tomeczek.

O pár desítek metrů níže nad říčkou Ropičankou ze skály trčí potrubí, kterým poteče voda do nedalekého zásobníku.

„Abychom nemuseli brát vodu pro čištění a oplach z kopců,“ vysvětluje dále Tomeczek s tím, že v krajním případě půjde voda použít i jako pitná. „Technologie bude schopná vodu, která tady teče, upravit do takové podoby, aby byla použitelná.“

Nové zdroje pitné vody hledají i v Bocanovicích na Jablunkovsku. Už v květnu tam zakázali zalévat zahrady a napouštět bazény.