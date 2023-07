Potoky a řeky v Olomouckém kraji vysychají. Můžou za to vysoké teploty a nedostatek srážek

Moravě hrozí podle meteorologů a vodohospodářů dlouhodobé sucho. Průtoky v řekách jsou na minimech, měřené hodnoty odpovídají číslům ze supersuchých let 2015 a 2018. Vody je míň taky v řece Bečvě v Lipníku nad Bečvou. Korytem protékají dva kubíky za vteřinu, podle vodohospodářů by to měl být minimálně desetinásobek. Nešťastní jsou z toho především rybáři.

Lipník nad Bečvou 22:11 14. července 2023