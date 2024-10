Teploty v Česku vystoupají začátkem týdne až ke 20 stupňům. Na víkend se opět ochladí

Po oteplení v první polovině týdne se od pátku do Česka vrátí chladnější počasí. Do čtvrtka se teploty přes den budou pohybovat až kolem 20 stupňů Celsia, ranní mlhy se někde udrží po většinu dne. Od pátku teplotní maxima klesnou zpět k 15 stupňům. Pršet bude výjimečně, o víkendu ale může na hřebenech nejvyšších hor i sněžit. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu na jeho webu a sociální síti X.

Předpověď počasí Praha 9:07 7. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít