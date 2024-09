Nesnesitelné tropy, pak povodně. Zrychluje změna klimatu? Čeští vědci odpovídají a radí politikům

1) Letošní klimatická zpráva, která mě osobně zasáhla, je pokračující mimořádné oteplování na Špicberkách, kde dlouhodobě pracuji. Srpen 2024 pravděpodobně dosáhne průměrné teploty 11 °C, což by znamenalo nejteplejší měsíc v historii měření v této oblasti. To je výrazně nad průměrem letních teplot, který se pohybuje kolem 5–6 °C. Navíc letošní léto bylo potřetí v řadě to nejteplejší a srážky byly více než dvojnásobné oproti normálu, což urychlilo tání ledovců. To představuje vážné riziko nejen pro místní ledovce, ale také pro zvířata, jako jsou lední medvědi nebo sobi a další živočichy, kteří jsou závislí na stabilním prostředí. Zároveň tání permafrostu – zmrzlé půdy – uvolňuje do atmosféry více skleníkových plynů, což celý problém ještě zhoršuje.



Je důležité si uvědomit, že toto oteplování není omezeno pouze na Arktidu. Letošní léto bylo nejteplejší i globálně – průměrné teploty dosáhly 16,8 °C, což překonalo dosavadní rekord z loňského roku. Tento trend potvrzuje, že změna klimatu není jen regionální záležitostí, ale má globální důsledky, které budou stále zřetelnější.

2) Po letošním létě můžeme říci, že světové klima se rychle mění a směřuje do stále kritičtějšího bodu. Rok 2024 bude pravděpodobně nejteplejší v historii měření, což potvrzuje dlouhodobý trend – 10 nejteplejších roků bylo zaznamenáno během poslední dekády. I když se globální teploty od předindustriální éry zvýšily o 1,6 °C, toto zvýšení zatím neznamená, že jsme překročili cíle Pařížské dohody. To teprve ukáží dlouhodobější trendy.



V loňském a letošním roce jsme byli svědky mnoha extrémních událostí, které byly zesíleny klimatickou změnou. Nejhorší sezona lesních požárů v Kanadě spálila více než 18 milionů hektarů, což je více než dvojnásobek předchozích rekordů. Jižní Evropa zažila extrémní vlny veder, kdy teploty překročily 45 °C a způsobily rozsáhlé požáry například v Řecku. A samozřejmě máme za sebou povodně v Česku a okolních zemích, kde přívalové deště způsobily obrovské škody.



V nejhorším scénáři, pokud vůbec neomezíme emise, tak svět směřuje k oteplení až o 3,3 až 5,7 °C do roku 2100. To je nejpesimističtější scénář. Naopak ten nejoptimističtější by nastal v případě rychlých opatření. Oteplení by se tak mohlo udržet na 1,8 °C, ale i tak to povede k častějším extrémním událostem, jako jsou vlny veder, povodně a sucha.

3) Odpověď nechám na klimatolozích.

4) Pokud neprovedeme zásadní změny, směřujeme při současných opatřeních a závazcích k oteplení o 2,7 až 3,2 °C do konce století. To je jakýsi střední scénář, ale i to by mělo vážné globální důsledky, včetně výrazných dopadů na Česko, které se otepluje dvakrát rychleji než světový průměr.



V Česku už dnes vidíme častější vlny veder, sucha a přívalové deště, které zvyšují riziko povodní a mají negativní vliv na zemědělství i infrastrukturu. Kůrovcová kalamita, způsobená mimo jiné změnou klimatu, zdevastovala velké části našich smrkových lesů.



Do budoucna se lyžařská střediska v nižších polohách budou muset přizpůsobit kvůli nedostatku sněhu. Letní turistika a umělé zasněžování budou hrát stále větší roli. Výnosy plodin, jako je chmel, jsou čím dál více ohroženy suchem a změnami mikroklimatu, což ovlivňuje kvalitu a množství produkce.

5) Jednou z největších bariér jsou psychologické faktory zakořeněné v lidské přirozenosti. Naše mozky jsou naprogramovány soustředit se na bezprostřední hrozby, což způsobuje, že změnu klimatu často vnímáme jako vzdálený problém, který není naléhavý. Máme sklon dávat přednost okamžitým výhodám před dlouhodobými zisky, což vede k ignorování budoucích rizik ve prospěch současných potřeb. Tento postoj ztěžuje přijetí opatření s dlouhodobým přínosem. Navíc efekt „kolemjdoucího“ způsobuje, že lidé očekávají, že problém vyřeší někdo jiný, a tím se snižuje individuální motivace jednat.



Tyto bariéry neovlivňují jen jednotlivce, ale i politická rozhodnutí. Ti, kdo činí klíčová rozhodnutí, čelí podobným kognitivním překážkám, jako je například tendence zůstat u stávajících rozhodnutí, i když už se nevyplatí. K tomu se přidává nedůvěra v klimatické modely a silný ekonomický lobbing fosilních průmyslů, což dále zpomaluje přijetí nezbytných opatření.



Na druhou stranu, některé překážky se již podařilo překonat díky mezinárodní spolupráci, jako je Pařížská dohoda. Díky snahám o snižování emisí se nám podařilo odvrátit některé z nejhorších scénářů, které dřívější zprávy IPCC předpovídaly. I když stále směřujeme k oteplení mezi 2,7–3,2 °C, což je méně než dříve odhadované hodnoty, je zřejmé, že úsilí o zmírnění změny klimatu začíná přinášet výsledky. Nicméně tento proces postupuje pomaleji, než by bylo potřeba, a je nezbytné ho urychlit, abychom předešli nejhorším dopadům.

6)

A. Urychlený přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie

Energetický sektor (včetně dopravy a průmyslu) je globálně největším producentem emisí skleníkových plynů – tvoří přes 70 procent všech emisí. Spalování fosilních paliv nejen zvyšuje koncentraci CO₂ v atmosféře, ale také vede ke znečištění ovzduší, které každoročně způsobuje přes 7 milionů úmrtí. Přechod na obnovitelné zdroje energie, jako je větrná, solární, ale i jaderná energie, je tedy klíčový pro snižování emisí a zároveň pro zlepšení zdraví obyvatel.



V České republice jsme stále velmi závislí na uhlí, které tvoří významný podíl naší energetiky. Přes 40 procent emisí CO₂ pochází z výroby energie, což nás řadí mezi země s vyššími emisemi na obyvatele. Kromě přechodu k obnovitelným zdrojům je nutné elektrifikovat klíčové sektory, jako jsou doprava a průmysl, což by vedlo k výraznému snížení emisí.



B. Efektivní využití evropských fondů pro klimatickou transformaci

Česká republika má přístup k více než bilionu korun z evropských fondů, které mohou být využity pro přechod k uhlíkové neutralitě. Tato historická příležitost musí být využita strategicky, abychom dosáhli maximálního snížení emisí a zároveň zvýšili konkurenceschopnost české ekonomiky. Je klíčové, aby se prostředky nerozdrobily mezi tisíce projektů a neprojedly, ale aby byly nasměrovány do inovací a rozvoje regionů závislých na fosilních palivech. Zavedení odborné komise by zajistilo, že prostředky budou efektivně investovány do dlouhodobých projektů s cílem snížit emise, podpořit hospodářství s vysokou přidanou hodnotou a zároveň chránit pracovní místa v ohrožených regionech. Transformace musí být sociálně spravedlivá, aby zátěž nesla primárně odvětví znečišťující životní prostředí a lidem se zlepšila kvalita života.



C. Adaptace na změny klimatu v České republice

I když je prevence prostřednictvím snižování emisí klíčová, musíme se připravit na to, že Česká republika se bude oteplovat rychleji než globální průměr. Náš krajinný ekosystém a města budou čelit novým výzvám, proto je nutné investovat do adaptačních opatření, abychom ochránili biodiverzitu a zlepšili životní podmínky obyvatel. Adaptace by zahrnovala ozelenění měst – například více parků, zelených střech a veřejných prostranství, která pomohou snižovat teplotu v městských oblastech a zlepšovat kvalitu ovzduší. Kromě toho je nezbytné vrátit vodu do krajiny prostřednictvím lepší správy vodních toků, mokřadů a lesů. To pomůže zmírnit sucho a záplavy, které se v důsledku klimatických změn stávají častějšími. Zemědělské oblasti by se měly přizpůsobit novým podmínkám, což znamená přechod k udržitelnějším způsobům hospodaření a výsadbu smíšených lesů, které lépe odolají změnám teploty a ztrátě biodiverzity. Smrkové monokultury, které jsou náchylné k suchu a kůrovci, by měly být postupně nahrazeny odolnějšími druhy.

7) Neodpověděl.

8) V České republice chybí silný politický lídr, který by téma klimatické změny a nezbytné transformace otevřeně komunikoval jako klíčovou výzvu a příležitost. Ačkoli jsme se zavázali k uhlíkové neutralitě do roku 2050, což bude znamenat zásadní změnu, zejména kvůli našemu silně průmyslovému charakteru a závislosti na fosilních palivech, politici o této transformaci téměř nemluví. Když už o ní hovoří, prezentují ji často defenzivně jako něco, co „nám bylo nařízeno z Bruselu“ – bez hlubšího vysvětlení, proč je to důležité nebo jaké benefity to přinese. Tento defenzivní postoj umožnil populistům ovládnout debatu, kde straší veřejnost příběhy o tom, že „nám zakážou auta se spalovacími motory“ nebo „nám zakážou topit dřevem a uhlím“. Místo aby se lidem vysvětlilo, jak může přechod na čistou energii zlepšit zdraví a snížit znečištění ovzduší, stává se tato debata negativní a zkreslená.



V současné politické scéně také chybí jasná, dobře komunikovaná strategie, jak chceme dosáhnout cílů Pařížské dohody. Například není vůbec jasné, jak plánujeme do roku 2030 snížit emise o 55 procent nebo jak využijeme bilion korun z evropských fondů na transformaci energetiky. Politici se často vyhýbají těžkým otázkám, které se dotýkají každodenního života občanů – například co znamená přechod na zelenou ekonomiku pro člověka na venkově, který topí uhlím a závisí na svém autě se spalovacím motorem. Chybí odvaha otevřeně hovořit o tom, co nás čeká, a vysvětlit lidem, že tato transformace může být příležitostí k vytvoření nových pracovních míst a zlepšení kvality života.



Vnímám také tendenci politiků odkládat důležitá rozhodnutí, například ohledně snižování emisí, na maximální možnou dobu. Česká politika se často zaměřuje na získávání výjimek a úlev v rámci Evropské unie, místo toho, aby hledala příležitosti k inovacím a pokroku. V jiných zemích už probíhá transformace směrem k čisté energii a nové ekonomice, zatímco u nás se stále diskutuje, zda to vůbec chceme. Tímto přístupem nám ujíždí vlak – nejen v oblasti ochrany klimatu, ale také v rozvoji konkurenceschopnosti, inovací a nových technologií.