Babišova vláda vstoupila na TikTok. Za kampaň na sociálních sítích zaplatila půl milionu

Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) vstupuje na sociální síť TikTok. Oznámila to ve čtvrtek na twitteru. Kampaň svěřila do rukou firmy, která vznikla krátce před koncem loňského roku, jak upozornil web Hlídač státu. Stojí za ní Jakub Gulab. Cena celé kampaně, která čelí od začátku kritice od některých uživatelů sociálních sítí, se vyšplhala na půl milionu korun. TikTok je čínská sociální síť, která je populární především mezi dětmi a mladistvými. Aktualizováno Praha 10:53 29. 1. 2021 (Aktualizováno: 14:35 29. 1. 2021)

První video na tiktokovém účtu nazvaném Strakovka nabízí pohled do Strakovy akademie, sídla vlády. Během pátku se pak na něm objevilo ještě dalších šest videí k očkování proti koronaviru.

Online kampaň na sociálních sítích Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a TikTok bude podle Úřadu vlády vyvracet dezinformace o očkování proti covidu-19.

Tvořit ji má série sedmi videí, ve kterých se objeví mimo jiné ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný, epidemiolog a poradce premiéra Roman Prymula nebo hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal.

Kromě toho se podle Úřadu vlády budou konat i debaty o dezinformacích ohledně očkování na sociální síti Clubhouse, o které jsme psali zde. Uživatelem se nemůže stát každý, pro vstup je ale třeba dostat pozvánku. Platforma je navíc v současnosti přístupná jen uživatelům telefonů iPhone.

@strakovka Vítáme vás na oficiálním účtu Úřadu vlády České republiky @annasulc & @jakubgulab vás provedou prostory Strakovy akademie, kde sídlí vláda ČR! ♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic

Kampaň dostala na starost firma Medialer, za kterou stojí dvaadvacetiletý Jakub Gulab, jak upozornil Hlídač státu. Ten na tvorbě videí spolupracuje s Annou Šulcovou.

Společnost vznikla loni v listopadu. Gulab se sociálním sítím věnuje dlouhodobě, předloni získal cenu jako objev roku v anketě Czech Social Awards.

„Dělám třeba Fakta s Jakubem. Jsou to fakta zábavnou formou, aby se lidé dozvěděli něco, co dříve nevěděli,“ řekl tehdy v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

„Lidi se snažím vzdělávat, protože jsem řešil třeba problematiku plastů nebo oteplování planety. Na TikToku je hlavně mladší publikum, takže se to snažím směřovat na ně,“ popsal.

Cena 500 tisíc

Kabinet za celou kampaň zaplatil 500 tisíc korun. Sérii videí připravili tvůrci podle Úřadu vlády zdarma, peníze měly jít údajně na nákup reklamního prostoru na sociálních sítích, uvedl server Hlídacípes.org.

„Podařilo se nám získat na projekt 500 tisíc a celou částku jsme rozložili na nákup placené inzerce přímo na TikToku, YouTube a Instagramu,“ uvedl v pátek na svém twitteru Gulab.

Kampaň je od počátku terčem kritiky. Spolupráci Úřadu vlády s Gulabem kritizoval například známý youtuber Karel „Kovy“ Kovář.

Pardon, já se 8 let snažím k podobným věcem nevyjadřovat, ale 500 tisíc na Tiktok z veřejných peněz na kampaň pro vládu s agenturou (=pochybný tiktoker s litrem vkladu) je fakt mimo. V téhle době, kdy se stát zadlužuje na desetiletí. Úžasný. Až budu příště platit daně, juchnu si. — Kovy (@kovy_gameballcz) January 28, 2021

Smlouva na nákup reklamního prostoru na sociálních sítích se nezamlouvá ani některým opozičním politikům. „Strašně bych zase chtěl žít v době, kdy budeme mít na to vyhodit půl milionu za propagaci vlády na čínské sociální síti pro teenagery. Tahle doba tu ale ještě není,“ uvedl ke zřízení účtu na síti TikTok šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

Premiér si ale spolupráci pochvaloval. „Nápad těch úspěšných mladých lidí, kteří mi řekli, že o pandemii informují na svých sítích už dlouho a teď mají chuť udělat ve spolupráci s Úřadem vlády kampaň, a to dokonce zadarmo, se mi samozřejmě líbil. Je skvělé, že to s mými kolegy dotáhli do konce,“ uvedl Babiš.

Také ministr zdravotnictví Jan Blatný na pravidelné páteční tiskové konferenci kampaň hájil. Podle něj si zaslouží spíše pochvalu než kritiku.

„Cílem této formy propagace, kterou inicioval Úřad vlády, a my se k němu připojili, je to, že s pomocí těchto mladých lidí se dostane informace k jejich rodičům a prarodičům. Mediální zásah je obrovský. Není to kampaň pro vládu nebo pro někoho, je to snaha dostat informaci o očkování a epidemii mezi mladé lidi způsobem, který pochopí a budou sdílet,“ řekl ministr.

Gulab pak v pátek napsal, že mu bylo ctí kampaň „spoluvytvořit pro Česko“. „Zapojili jsme přední české odborníky, a hlavně mladé lidi.“

Bylo mi ctí spoluvytvořit pro Česko jednu z nejsledovanější a nejdůležitější kampaní roku 2021. Zapojili jsme přední české odborníky a hlavně mladé lidi. Podařilo se nám získat na projekt 500k a celou částku jsme rozložili na nákup placené inzerce přímo na TikToku, YouTube a IG. — Jakub Gulab (@jakubgulab) January 29, 2021

Volby se blíží

Propagační videa navíc přichází v době, kdy už oficiálně běží předvolební kampaň pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny. Platí tak zpřísněná pravidla, kdy politické strany a hnutí usilující o sněmovní mandáty musí vykazovat veškeré své marketingové aktivity. Výjimku mají veřejní funkcionáři – ovšem pouze v případě, že prezentují svoji práci.

„Hranice mezi tím, kdy politik představuje svoji práci, a kdy už svoji pozici zneužívá k agitaci ve svůj prospěch, je velmi křehká, proto politici musí v době kampaně dobře zvážit formu i obsah každého svého veřejného vystoupení,” uvedl pro iROZHLAS.cz Jan Outlý, člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

Pokud tedy nebudou vládní videa propagovat konkrétní politiky, neměly by se do volební kampaně započítávat.