Týdeník iROZHLASu: vášnivé české klima, neestébák Babiš a blížící se finále Trump vs. Harrisová

Opožděný dárek k 70. narozeninám dostal tento týden Andrej Babiš. V blahopřání ze slovenského ministerstva vnitra stojí: Víme, že jste s StB nespolupracoval. Dárek do debaty o klimatu jsme zase připravili u nás na iROZHLAS.cz v materiálu s názvem České klima 2024. To a mnohem víc teď podrobněji v týdenním přehledu... Praha 8:00 26. října 2024

České klima 2024, projekt, který jsme na iROZHLAS.cz spustili na začátku týdne, budí vášně (hlavně na sítích). Když to hodně zestručním: jsme zaplacení za výklad jediné pravdy. No, není to tak. Jen se snažíme dávat věci do kontextu, využíváme k tomu odborníky, kteří se tématu věnují, a tady se navíc opíráme i o data z robustního výzkumu mezi 2299 respondenty, který dělala renomovaná agentura. Jen pro představu: běžné modely volebních preferencí, které hltáme z médií, pracují s méně než polovinou dotazovaných.

V unikátním projektu najdete reportáže, klimatickou kalkulačku, kontext i řadu informací. Nejde nám o nálepkování, chceme naopak ukázat, že česká společnost není v řadě věcí jednotná. A právě tu nejednotnost se snažíme popsat. Bez ideologického nánosu a jak já rád používám: i bez balastu.

Máme tu prodloužený víkend, takže doporučuji k přečtení i celý výzkum. Najdete ho ZDE, o tom, proč průzkum vznikl, se pak píše více ZDE.

Neestébák Babiš

Zajímavé věci se děly kolem šéfa nejsilnější parlamentní strany Andreje Babiše. Od slovenského ministerstva vnitra totiž v týdnu dostal nabídku na smír, v níž se konstatuje: „Ani kdyby se nepřihlédlo ke svědeckým výpovědím, není možné dojít k závěru, že vědomě a tajně spolupracoval s touto organizací.“

O co se slovenské ministerstvo opíralo, detailně popisuje Kristýna Guryčová. Vládní politici mluví o politickém handlu, spolustraníci se svého šéfa zastávají, odborníci zkoumají důvody rozhodnutí a komentátoři komentují. Je to pestrá a výživná četba.

Jsem rád, že v iROZHLASu pořád držíme vysoké novinářské standardy. O čem píšu? Zkrátka o tom, že když do redakce přijde tip, tak ho nejdřív ověříme, seženeme respondenty a zasadíme problém do kontextu. V posledním týdnu to můžu ukázat třeba na textu Vítka Kubanta o rezignaci Etické komise VŠE.

Zajímavě se vyvíjí souboj o Bílý dům. Exprezident Donald Trump, zdá se, převzal vedení v duelu a 11 dní před volebním úterkem mu Kamala Harrisová kouká na záda. Vývoj preferencí pravidelně monitoruje Vojtěch Dvořáček. Kromě toho doporučuji i reportážní seriál od zahraničního zpravodaje Pavla Nováka o náladě běžných Američanů, který se dotýká klíčových volebních témat: imigrace, interrupce, držení zbraní, inflace či rasismu.

Pro fanoušky mluveného slova

Rok Ficovy vlády si můžete připomenout v textu našeho politického analytika Jakuba Grima (vyzná se doma i ve světě). Pokud raději posloucháte, tak by vám k tématu neměla uniknout slovenská minisérie Chyby systému: Fico obnovuje Mečiarovy tradice, že korupce je v politice normální, popisuje šéfredaktorka Balogová.

Nezapomeňte, že ze soboty na neděli bude noc o hodinu delší.