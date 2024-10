Týdeník iROZHLASu: zaostřeno na kauzu Vrbětice, americké ‚swing states‘ i krizi v Libanonu

Ve druhém říjnovém týdnu vyšly na iROZHLAS.cz dva exkluzivní rozhovory v rámci podcastové série „Akce: Výbuch“, která zmapovala detaily největší špionážní operace ruské tajné služby v Česku. O vrbětické kauze promluvil ministr zahraničí Jan Lipavský a bývalý prezident Miloš Zeman, který je dodnes přesvědčen, že pro označení ruských špionů za strůjce výbuchu neexistují důkazy. Týdenní přehled přináší výběr toho nejdůležitějšího z webu iROZHLAS.cz. Newsletter Praha 8:00 12. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hořící muniční sklad ve vrbětickém areálu | Zdroj: Policie České republiky

„Když sama BIS říká, že neví o tom, že by tam ti agenti byli, tak nemůže tak suverénně tvrdit, že ti agenti způsobili ten výbuch,“ říká v exkluzivním rozhovoru s Tomášem Pancířem a Arturem Janouškem bývalý prezident Miloš Zeman, který v minulosti opakovaně tvrdil, že ve vrbětické kauze existují tři vyšetřovací verze.

Podcastová série „Akce: Výbuch“ přinesla také rozhovor s ministrem zahraničí Janem Lipavským (nestraník, dříve Piráti), který kvituje především následné vyhoštění pracovníků ruské ambasády v Praze. „Ten krok nás zbavil určitého ruského vlivu,“ uvedl v rozhovoru k vrbětické kauze.

Server iROZHLAS.cz přinesl také původní zprávu od Vítka Kubanta a Kristýny Guryčové, kteří se věnovali fiasku, s nímž skončilo plánované přesoutěžení 20 let staré rámcové smlouvy s opraváři silnic na čtvrtině území ve Středočeském kraji. Tendr, který vypsala Krajská správa a údržba silnic, skončil bez úspěchu. Původní dodavatelé totiž utvořili sdružení, maximální plánovanou cenu překročili ve své nabídce o zhruba miliardu korun a byli jedinými, kdo se do výběrového řízení přihlásil.

Od kolegy Vojtěcha Dvořáčka pak na webu iROZHLAS.cz vyšel propracovaný přehled takzvaných swing states, kde se v listopadových prezidentských volbách v USA rozhodne, zda Bílý dům ovládne republikán Donald Trump, nebo jeho demokratická protikandidátka Kamala Harrisová.

Za hranice jsme se podívali také s Matějem Skalickým, který v podcastu Vinohradská 12 vyzpovídal zvláštního zpravodaje České televize Andrease Papadopulose, toho času v Bejrútu. Ten v rozhovoru popisuje, jak se žije obyvatelům Libanonu za neustálého bombardování ze strany Izraele, kterému podle jeho slov v zemi nikdo nevěří.

Zajímavé zhodnocení nálad české veřejnosti po 35 letech demokracie přinesl kolega Jakub Grim ve spolupráci s Tomášem Pikou. Ze závěrů analytického ústavu STEM mimo jiné vyplývá, že Češi dál hodnotí současný režim jako lepší než ten předlistopadový.

Pro fanoušky mluveného slova

Zpravodajský podcast Vinohradská 12 tento týden připomněl zapomenutou válku v Súdánu. Afrikanistka a členka Expedice Z101 Linda Piknerová v pondělním díle upozorňuje, že konflikty sužovaná země spadla do krvavé propasti nekonečného zmaru, a popisuje, jakou roli v tom hraje Rusko nebo Saúdská Arábie.

Autoři podcastu Bruselské chlebíčky si do studia pozvali náměstka ministra zahraničí Eduarda Huliciuse (KDU-ČSL) a vedoucí Zastoupení Evropské komise Moniku Ladmanovou. Ti v nejnovější epizodě popisují, jak si noví eurokomisaři sestavují vlastní týmy a kabinety. Mimo jiné odpovídají i na to, co by teď poradili Jozefu Síkelovi, kdyby jim zavolal o radu.

Četlo se také

