Kupka o stavebním řízení: Výsledky analýzy jsme s Bartošem probírali. Někteří lidé mu neříkali pravdu

Digitalizaci stavebního řízení převzal ministr dopravy Martin Kupka z ODS. Systém už je v provozu skoro tři měsíce, stále ale není plně funkční. Právě kvůli tomu premiér Petr Fiala z ODS chce odvolat dosavadního ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše z Pirátů. A Kupka už oznámil, že umožní stavebním úřadům návrat k původním systémům. Více prozradil v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 11:37 26. září 2024

Vy jste doslova pár hodin po převzetí zodpovědnosti za digitalizaci stavebního řízení představil svou strategii i tým. Kdy jste se od premiéra dozvěděl, že digitalizaci dostanete na starost právě vy? Nebo jste s tím přišel sám?

Bylo to v úterý odpoledne, kdy mi pan premiér volal s tím, že se rozhodl po setkání s Ivanem Bartošem navrhnout jeho odvolání z funkce.

Zároveň mě požádal, zda by bylo možné, abych se podíval na to, jakým způsobem by se dala zprovoznit právě digitalizace stavebního řízení. Protože jsme opakovaně žádali naplnění všech těch příslibů, že to bude funkční, že to bude bez problémů a ono se to bohužel stále nedařilo.

To jste dokázal za poměrně krátkou dobu dát dohromady strategii i tým. Zhruba za jeden den.

Právě proto, že bylo potřeba najít odpověď na to, v jakém stavu ten systém je, jsme dali dohromady skupinu několika expertů z různých resortů. A ta se už od začátku září věnovala tomu stávajícímu systému, digitalizovanému stavebnímu řízení.

Přišla s jasnou analýzou a v té analýze už byly také základní kroky, co bychom měli udělat, aby zejména odbavování těch jednotlivých žádostí probíhalo na jednotlivých úřadech lépe. Takže z toho jsme vycházeli.

Ve středu proběhlo setkání s klíčovými lidmi, partnery, se kterými stát musí v případě digitalizace stavebního řízení úzce spolupracovat. Ať už jsou to samosprávy, Svaz měst a obcí, Asociace krajů anebo jsou to profesní organizace, jako například Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků nebo Komora architektů. A právě tím se vytvořila i pracovní platforma, která se teď bude pravidelně každý měsíc scházet.

Změní se testování, a co nás čeká v nejbližší době, je dokončení legislativního návrhu, který uvolní zejména úřadům ruce, aby se mohly vrátit k ověřeným starším softwarům stavebních úřadů.

Zároveň chceme zachovat to, aby bylo už možné načítat všechny žádosti a dokumentace digitálně do portálu stavebníka. Portál stavebníka funguje ze systémů, které se zprovoznily, nejlépe.

‚Bartošovi neříkali pravdu‘

Mluvíte o analýze, kterou jste si nechali dělat od začátku září. Dali jste její výsledky k dispozici také vašemu koaličnímu partnerovi a ministrovi Ivanu Bartošovi, který měl digitalizaci na starosti?

Probírali jsme to s ním dokonce na vládě minulý týden a celý ten tým spolupracoval s lidmi z ministerstva pro místní rozvoj. To není tak, a ani by to tak být nemohlo, že bychom na ministerstvo pro místní rozvoj vyslali nějakou jednotku rychlého nasazení, která by zkoumala, jak to vypadá. Tady šlo opravdu o to popsat přesně, v jakém stavu stavební řízení je. A ukázalo se, že někteří lidé ani Ivanu Bartošovi zjevně neříkali celou pravdu.

Víte už tedy určitě, jak velký tým budete k digitalizaci stavebního řízení potřebovat a kolik asi budete potřebovat peněz? Budete mít k dispozici dostatek lidí i peněz?

Peníze mít k dispozici musíme, protože ten systém musí být funkční. V tuto chvíli to ale budou zejména lidé, kteří vzejdou z jednotlivých resortů, protože Karel Trpkoš, který je zodpovědný za digitalizaci systémů na ministerstvu práce a sociálních věcí, bude tvořit právě klíčovou část toho týmu.

Část lidí přejde z ministerstva práce a sociálních věcí, aby se věnovala nahození toho systému digitálního stavebního řízení.

Samozřejmě pomůžeme i lidmi z ministerstva dopravy a Centra dopravních informačních systémů. Včera (ve středu – pozn. red.) jsme si rozdělili práci tak, aby už zároveň systematicky probíhala práce s lidmi z úřadů, aby veškeré testování i příprava dalších kroků probíhala ruku v ruce s těmi, kteří stavební řízení na jednotlivých úřadech vydávají.

Na ministerstvu dopravy máme od nového roku dopravní a energetický stavební úřad, který opakovaně i v předchozím období přicházel s upozorněním, zároveň navrhoval upravit jednotlivé systémy. Ten se teď pochopitelně do toho řešení zapojí také.

Ivan Bartoš opakovaně říkal, že souběh starého a nového systému možný není. Vy říkáte, že část starého systému zprovozníte. Jak to, že to tedy najednou jde?

Vyžaduje to onu legislativní úpravu. Bez toho se neobejdeme. Na druhou stranu víme bezpečně, a když se půjdete zeptat na jakýkoliv ze stavebních úřadů, tak vám řeknou, že v mnoha případech využívají i ten starý software, aby si předpřipravili to rozhodnutí, a potom ho kopírují do nových systémů. To je řešení, které není únosné.

Dá se odhadnout, kdy bude ten systém plně funkční a kolik asi bude ještě potřeba peněz?

Co se týče toho prvního kroku, který situaci výrazně pomůže, kdy bude možné systémy využívat a zároveň nabídneme jejich automatické propojení rozhraní, které umožní právě z těch systémů obsluhovat i portál stavebníka, tak to by mělo být možné už na začátku příštího roku.

Skupina expertů odhadla, že další práce na systémech si mohou vyžádat až 300 milionů korun. Nicméně nás teď ještě čeká jedna důležitá věc. Požádal jsem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby zhodnotil, co stát může udělat, aby ta cesta byla bezpečná.

Protože bohužel jak běžel čas, ministerstvo pro místní rozvoj se dostalo do extrémní časové tísně a to se bohužel promítlo i do jednotlivých zadávacích řízeních. Úřad už konstatoval v několika případech i porušení zákona. My musíme tedy vědět, že budeme-li postupovat a dál pokračovat ve smluvních vztazích, že nás třeba na jaře něco nedožene a že nám, obrazně řečeno, nikdo nevezme klíčky od auta.