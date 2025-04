V katedrále svatého Víta začala instalace nových varhan. Vybralo se na ně přes 106 milionů

Do završení celého projektu zbývá vybrat posledních 2,5 milionu korun, které pomůžou doplatit instalaci a potřebná měření. Doposud se podařilo vybrat více než 106 milionů korun. Oficiální slavnostní inaugurace nových varhan se uskuteční 15. června 2026. Na Hradčanské náměstí v úterý za velkého zájmu novinářů a přihlížejících turistů dorazil kamion naložený píšťalami.

„Dnes (v úterý) přijel třetí kamion z devíti a přivezl další část svatovítského nástroje, tak aby se zítra (ve středu) mohlo už začít stavět v katedrále. To bude trvat zhruba do poloviny léta, kdy by tam už varhany měly stát. V polovině léta začneme s tou zásadní částí, laděním nástroje, která potrvá zhruba do poloviny prosince,“ řekl místopředseda správní rady nadačního fondu Jakub Skřejpek.

Jde o poměrně složitou operaci, protože píšťal je přes 6000 a každá se ladí alespoň 20 minut. „Navíc to musíte dělat, když tam nejsou turisté ani liturgický provoz, takže je to na dlouho. Zhruba na jaře příštího roku budeme mít s drobnou rezervou varhany hotové a naladěné, tak abychom 15. června roku 2026, symbolicky na svátek svatého Víta, mohli nástroj slavnostně požehnat,“ dodal Skřejpek.

Stěhování do katedrály přilákalo značnou pozornost | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Monumentální nástroj byl postaven ve španělské varhanářské dílně Gerhard Grenzing. Varhany byly následně rozebrány na menší kusy, které jsou nyní přemisťovány do Prahy. Tento postup výrazně urychlí dobu instalace nástroje v katedrále, aby byl co nejméně omezen turistický provoz. V následujících týdnech bude varhany sestavovat tým odborníků na kůru katedrály.

„Tento okamžik vnímáme jako završení hlubokého duchovního i společenského úsilí. Varhany nejsou jen nástroj - jsou symbolem duchovního hlasu katedrály, který bude promlouvat k věřícím i návštěvníkům po generace,“ uvedl Vojtěch Mátl, vedoucí sekretariátu pražského arcibiskupa a předseda správní rady Nadačního fondu Svatovítské varhany.

Přípravě kůru předcházela náročná rekonstrukce západní kruchty a instalace nových rozvodů, kterou zajistila Správa Pražského hradu. Jednotlivé části varhan se na místo dopravují speciálním výtahem.

Mezi pracovníky je několik národností | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Práce na varhanách pro svatovítskou katedrálu je nesmírně technicky náročná a zároveň krásná výzva. Všechny součásti jsme nejprve vyrobili a otestovali u nás ve Španělsku, teď je přepravíme jako obrovskou skládačku a znovu sestavíme přímo v srdci katedrály. Je to jako stavět hudební katedrálu uvnitř té kamenné,“ konstatoval Ulrich Frank, zástupce varhanářské dílny Gerhard Grenzing.

Všechny informace o sbírce i aktuálním stavu prací se nacházejí stránkách Nadačního fondu Svatovítské varhany. Současný nástroj, varhany se třemi manuály a 58 rejstříky, dokončil kutnohorský varhanář Josef Melzer v roce 1930.

Hlavním důvodem pro nové varhany byla nízká kvalita a dosah dosavadního nástroje. Nový nástroj bude mít čtyři manuály s pedálem a 96 rejstříků. Nejmenší píšťala bude měřit pouhých sedm milimetrů, naopak nejdelší přesáhne délku sedmi metrů.

Stěhování bylo zajímavým zpestřením pro turisty | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz