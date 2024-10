V Mělníku slouží nově 120 plyšových medvědů. Pomáhají policistům při kontaktu s dětmi

„Medvídek slouží k tomu, když třeba hasiči nebo policisti přijedou k nějaké nehodě nebo podobné krizové situaci, kde je malé dítě, tak ono se může bát a nemá pocit důvěry. Medvídek může pomoci k navázání kontaktu, aby dítě členovi záchranného systému věřilo, aby se uklidnilo a nebylo roztěkané,“ vysvětluje strážník Martin Moták.

Kolegu doplňuje strážnice Radka Srbová. „Je to třeba i v případě, když se dítě ztratí. Medvěd pomůže navázat s tím dítětem komunikaci.“

Liška i opice

Strážníci, kteří medvídka předvedli, se přesunuli do místní základní školy, kde také proškolují žáky prvních tříd, jak se chovat ve městě a jak zvládat složité životní situace. Tam jim pomáhá další zvíře, liška. Za tu se převlékne strážnice a strážník s ní dětem vysvětluje, co se smí a co ne.

„Je to pro nás významný přínos. Děti se základní věci naučí v rodině, ale my navazujeme na výchovu a vzdělávání ze školky. Myslím, že i tyhle programy přispívají k tomu, aby se děti naučily a upevňovaly si základní pravidla společenského chování,“ říká Blanka, učitelka první třídy.

V Mělníku je momentálně ve službě 120 plyšových medvědů. A aby pomáhajících zvířat nebylo málo, ve městě se do podobných aktivit zapojí i opice. Ta bude dětem radit, jak zvládat mobilní telefon a všechny nástrahy s ním spojené.



Medvěd Péťa | Zdroj: Městská policie Mělník