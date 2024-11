V neděli v Česku hrozí ledovka, varují meteorologové. Nejvíce rizikový má být Liberecký kraj

Na severu a východě Čech, ve Slezsku a části Moravy hrozí v neděli vznik ledovky. Především v Libereckém kraji může být i silná. Ve varování na to upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Pozor by si měli dát zejména řidiči, ale chodci, kterým hrozí uklouznutí. V noci na neděli a v neděli bude přes Česko přecházet od západu teplá fronta. Do severovýchodní poloviny země přinese déšť, místy i mrznoucí s tvorbou ledovky.

Praha 12:44 23. listopadu 2024