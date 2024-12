V novém vedení Pirátů bude i Richterová. Členové strany si ji zvolili jako čtvrtou místopředsedkyni

V úzkém vedení Pirátů bude po příští dva roky i místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová. Členové strany ji zvolili v on-line hlasování. Výsledky byly zveřejněné v pondělí večer. O post čtvrtého místopředsedy, který nebyl zvolen na listopadovém sjezdu strany, usilovalo pět zájemců včetně senátorky Adély Šípové či bývalého náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Lukáše Dubce. Richterovou volilo 349 z 614 Pirátů, kteří se do hlasování zapojili. Praha 22:26 9. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Richterová v tiskové zprávě poděkovala za důvěru | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Máme teď kompletní tým, který je připravený pracovat na tom, aby Piráti byli srozumitelnější a blíž voličům. Naším cílem je modernizovat Česko a přinést skutečné změny, které zlepší životy lidí. Jsme odhodláni zabránit tomu, aby si naši zemi rozebrali oligarchové,“ komentoval výsledek hlasování v tiskové zprávě předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Ten převzal vedení Pirátů na mimořádném listopadovém fóru. Zvoleni byli tehdy také tři ze čtyř místopředsedů: bývalý radní Olomouckého kraje Martin Šmída, zastupitelka Telče Hana Hajnová a zakladatel neziskové organizace Hlídač státu Michal Bláha.

Čtvrtého místopředsedu Piráti nevybrali, žádný ze sedmi adeptů nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů.

Richterová v tiskové zprávě poděkovala za důvěru. „Jsem připravena udělat vše, co umím, aby byl následující rok pro Piráty úspěšný. Máme co nabídnout – ať už jde o ekonomiku, bydlení, vzdělávání, podporu rodin nebo technologický pokrok. A nedopustíme, aby u nás za nitky tahali různí zákulisní hráči,“ uvedla.

Opoziční Piráti vybírali nové předsednictvo po rezignaci předsedy Ivana Bartoše a dalších členů vedení kvůli neúspěchu strany v krajských volbách.

Bartoš stál v čele Pirátů téměř 15 let. Piráti se pod jeho vedením dostali do obou komor Parlamentu a prosadili se i do vlády a Evropského parlamentu. V Praze měli v minulém volebním období primátora.

V posledních měsících ale ve volbách ztráceli. Letos přišli o dva ze tří mandátů v europarlamentu a kromě tří také o všechny krajské zastupitele z dosavadních 99. Podle aktuálních průzkumů by strana ve volbách získala těsně přes pět procent potřebných pro vstup do Sněmovny.