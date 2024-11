Šibeniční termín? ‚Věřím, že se to do voleb stihne. Projednám to s opozicí,‘ říká Blažek k trestní reformě

To nejdůležitější, co na ministerstvu spravedlnosti v posledních letech vzniklo. V takovém duchu šéf resortu Pavel Blažek (ODS) komentoval pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál robustní novelu trestního práva, kterou ve středu schválila vláda. Ovšem „v hodině dvanácté“, podle oslovených expertů totiž není jisté, že návrh rozšiřující peněžité tresty stihne projít legislativním procesem do podzimních sněmovních voleb. Blažek se chce proto sejít s opozicí. Doporučujeme Praha 18:45 14. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) po společném jednání | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Věřím, že ano. Příští týden návrh projednám s opozicí,“ napsal ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu na dotaz, zda čerstvě schválená novela trestního práva stihne projít do podzimních sněmovních voleb. Legislativní proces totiž trvá v průměru rok. „Pro mne to nejdůležitější je, ale zda je to tak i objektivně, musí posoudit někdo zvnějšku,“ doplnil ministr k návrhu.

Například politolog Lukáš Jelínek je ale ohledně časování spíše skeptický. „Z hlediska legislativního procesu rozhodla vláda v hodině dvanácté,“ řekl s tím, že očekává dlouhé debaty ve Sněmovně i v Senátu. „Pokud ministr Blažek své záměry pečlivě předjednával s opozicí, projít mohou. Jinak bych byl skeptický,“ pokračoval. To se však, jak vyplývá z Blažkova vyjádření, zřejmě nestalo.

Podobně mluví také politolog Petr Just, podle něhož mají poslanci „co dělat, aby do voleb stihli projednat věci, které jsou už v pokročilejší fázi legislativního procesu“, natož úplné novinky. „U zcela nově iniciovaných návrhů si to vůbec netroufnu odhadnout,“ uvedl.

„I díky mnoha mimořádným schůzím, které jsou pevně zařazované na nějaké dny a časy, dochází k odkladům hlasování o zákonech, které už jsou těsně před projednáním,“ vysvětlil. Příkladem je podle Justa novela vysokoškolského zákona, která měla být už dávno projednána ve třetím čtení, teď je optimistický odhad, že by to mohlo přijít na řadu koncem listopadu.

Dohoda s opozicí

Návrh novely trestního práva nyní poputuje do Sněmovny, kde si ho převezme ústavně-právní výbor. „Je to velká škoda, že tak důležitá a dá se říct i potřebná novela je předkládána až v posledním roce volebního období,“ reagoval jeho předseda Radek Vondráček (ANO) s tím, že návrh začne hned studovat. Upozornil také, že Sněmovna má navíc zasedat jen do června. Času tak není mnoho.

Co se změní Peněžitý trest má být nově možné ukládat za jakýkoliv trestný čin. U závažných činů – například znásilnění – jej ale nebude možné uložit jako jediný trest.

Nově se bude moci naopak trestat za nekonsenzuální pornografii, předsudečné násilí nebo vyzvědačství neutajovaných informací.

Má být legální pěstování tří rostlin konopí a mít při sobě 25 gramů konopí venku a 50 gramů doma.

Trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti ve veřejné soutěži nebo přijímání dotací bude možné uložit i fyzickým osobám, nejen firmám.

Snižuje se sazba za opakovanou krádež nebo postihy za schvalování terorismu na internetu.

„Tak je navržen harmonogram a je tu celá řada jiných ‚priorit‘ této koalice, tak je šance pouze za předpokladu nějaké dohody s opozicí,“ pokračoval Vondráček. Potvrdil také, že příští týden proběhne jednání s Blažkem. „Uvidíme. Určitě chceme debatu a budeme mít připomínky. Například úplná dekriminalizace zanedbání povinné výživy může zásadně ovlivnit situaci mnohých matek samoživitelek. A takových témat bude zřejmě víc,“ doplnil.

Vláda rozsáhlou reformu trestního práva opřenou o programové prohlášení koalice schválila ve středu. Klade důraz na alternativní tresty včetně peněžitého a částečně dekriminalizuje některé činy. Například právě u zmíněného zanedbání povinné výživy mají být napříště trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze.

Podle politologa Jelínka může ale v důsledku peněžitých trestů vzniknout dvojí metr. „Z mého pohledu je důležitá flexibilita zákona i rozhodování soudů. Ale přestože velmi fandím alternativním trestům, znepokojuje mě důraz na peněžní tresty, poněvadž hrozí dvojím metrem pro ty, kteří se ‚vykoupit‘ mohou, a pro ty, kteří na to nebudou mít,“ popsal.

Legalizace tří rostlin

Součástí schválených změn je i částečné uvolnění pravidel pro pěstování a držení konopí. Nově by tak mohlo být legální pěstování tří rostlin konopí a mít při sobě 25 gramů marihuany venku a 50 gramů doma. Podle bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila (ODS) je to mimo realitu.

„Na jedné rostlině lze vypěstovat 300 gramů, většina úrody se bude muset stejně zničit, jinak půjde opět o trestný čin,“ řekl Vobořil v rozhovoru pro iROZHLAS.cz s tím, že doufá, že se to během legislativního procesu ve Sněmovně upraví. Dá se tak očekávat, že se o tom povede ještě debata.

Jako nedotažené kritizují změny týkající se konopí také opoziční Piráti, kteří byli donedávna součástí vlády. „Jako Piráti budeme navrhovat ve Sněmovně změny třeba směrem k širší legalizaci konopí,“ napsal v SMS předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Michálek zároveň připouští, že je na projednání málo času. „Můj odhad je, že to koalice umožní projednat až v lednu. Další čtení by pak proběhlo v březnu a dubnu. Je to celkem šibeniční termín. Osobně bych si přál, aby to bylo dříve,“ pokračoval.

Přesto Michálek věří, že se to nakonec do voleb stihne celé dotáhnout. „Doufám, že to ‚anonisti‘ nebudou brzdit. Tento zákon jsem inicioval před dvěma lety, jsem rád, že to vláda posunula, a věřím, že to dosáhneme. Výrazně nám pomůže zkrátit zbytečně dlouhé tresty a napravovat recidivisty,“ doplnil.