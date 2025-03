V Poličských strojírnách na Svitavsku došlo k výbuchu. Jeden člověk je zraněný, hasiči vyhlásili poplach

Areál Poličských strojíren na Svitavsku zasáhl v úterý ráno výbuch. Podle záchranářů se neštěstí stalo ve skladu s municí, jeden člověk utrpěl vážné zranění. Hasiči evakuovali lidi z areálu, vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř. Polička 10:24 25. 3. 2025 (Aktualizováno: 10:27 25. 3. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Areál Poličských strojíren na Svitavsku zasáhl v úterý ráno výbuch | Zdroj: Hasičský záchranný sbor České republiky

Událost byla nahlášená v 8.54. Záchranáři do místní části Bořiny, kde areál sídlí, vyslali dvě posádky a vrtulník. „Jednalo se o výbuch muničního skladu. Lidé byli evakuováni. Měla by tam být jedna zraněná osoba,“ řekla mluvčí záchranářů Alena Kisiala. Vážně zraněného člověka přepravil vrtulník do nemocnice v Olomouci. Na místě zasahuje 11 jednotek hasičů, uvedli na síti X.

Ve strojírenském podniku v Poličce došlo před 9:00 hodinou k explozi.

Vzhledem k nebezpečné povaze prostředí je vyhlášen 3. st požárního poplachu.

Hasiči evakuovali 1 zraněnou osobu a předali ji ZZS.

Další osoby z areálu evakuujeme. @HZS_Pardubice má na místě 11 jednotek. — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) March 25, 2025

Poličské strojírny patří do holdingu STV Invest, který má pronajatou část areálu firmy. Závod STV Group v Poličce vyrábí velkorážovou munici a zabývá se opravami vojenské techniky a dodávkami náhradních dílů.