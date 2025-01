V příbramské věznici zasahuje policie a vězeňská služba v souvislosti s distribucí drog

Policisté a vězeňská služba zasahují od středečního rána v příbramské věznici kvůli distribuci drog vězňům. Podezřelí jsou mezi vězni a lidmi mimo věznici. Tvořili zřejmě organizovanou skupinu, informovala Vězeňská služba na síti X. Zásah ČTK potvrdil i středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa. Aktualizujeme Příbram 9:11 8. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V příbramské věznici zasahují policisté a vězeňská služba | Zdroj: Vězeňská služba České republiky

Na místě zasahují a spolupracují výjezdové policejní skupiny a 100 příslušníků vězeňské služby různého zařazení z pěti věznic. „S ohledem na úkony a aktuální šetření zatím nebudeme poskytovat bližší informace,“ řekl ČTK Truxa. Dodal, že zatím není možné určit, kdy bude policie informovat například o počtu zadržených, konkrétních obviněních a podobně.

V případě prokázání, že šlo o organizovanou skupinu, by při odsouzení mohl trest za distribuci drog dosáhnout až deseti let. Záleží ale i na dalších okolnostech, například rozsahu činnosti nebo případném páchaní trestné činnosti už dříve.

Od ranních hodin dnešního dne provádí Policie ČR KŘ Středočeského kraje ÚO Příbram ve spolupráci s Vězeňskou službou ve Věznici Příbram realizaci úkonů OČTŘ se zaměřením na distribuci omamných a psychotropních látek mezi vězněné osoby, a to organizovanou skupinou podezřelých z… pic.twitter.com/1zBzRWQV7r — Vězeňská služba České republiky (@vezenskasluzba) January 8, 2025

Příbramské vězeňské zařízení je až pro 868 vězňů, zaměstnanců má kolem 300. Zajišťuje vykonávání trestů s ostrahou i v nízkém, středním a vysokém stupni.

V roce 2023 policisté obvinili z distribuce drog do příbramské věznice a z maření výkonu úředního rozhodnutí dva muže a jednu ženu. Jeden z mužů je také podezřelý z vydírání. V roce 2022 kladenští kriminalisté obvinili pět vězňů a pět žen kvůli zasílání drog do věznice Vinařice. Pervitin a marihuanu ukrývali například do lemu kalhot nebo deodorantu.