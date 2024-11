V tenisové dotační kauze policie obvinila i manželku vlivného funkcionáře. Škoda činí 52 milionů

V kauze rozsáhlého dotačního podvodu v Českém tenisovém svazu přibyla další obvinění. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu nově stíhají manželku vlivného tenisového funkcionáře Vojtěcha Flégla a její dvě firmy. Obviněn byl i spolek Orel Jednota Praha Balkán, přes který skupina podle policie vyváděla státní dotace na účty soukromých firem. Zjistil to investigativní tým Radiožurnálu, jenž loni v květnu celý podvod odhalil. Praha 5:00 1. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie už obvinila osm firem a šest lidí, včetně Vojtěcha Flégla | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Celkem policie obvinila už osm firem a šest lidí, včetně Vojtěcha Flégla a bývalého tenisového bosse Iva Kaderky. „Policie zahájila trestní stíhání další fyzické osoby a tří právnických osob pro zločin dotačního podvodu,“ oznámil již minulý týden státní zástupce Ondřej Trčka.

Radiožurnálu se podařilo zjistit, že nově obviněnou je manželka vlivného tenisového funkcionáře Vojtěcha Flégla, který je kvůli dotačnímu podvodu stíhaný už od letošního února.

Obviněné jsou i firmy Familio a Familio Rehabilitace, v nichž má Veronika Fléglová poloviční podíl. Ve firmách ve čtvrtek nikdo nebral telefon a mobil nezvedla ani Fléglová. Na žádost o rozhovor zaslanou v SMS nereagovala.

Dalším nově obviněným je podle zjištění Radiožurnálu i spolek Orel Jednota Praha Balkán, který ovládal právě Vojtěch Flégl a přes který podle policie tekly veřejné peníze od svazu na soukromé účty stíhaných lidí. Spolek je součástí křesťanské sportovní organizace Orel.

„Pro značku Orel je to hodně nepříjemné,“ reagovala na zjištění Radiožurnálu místostarostka Orla Miloše Macková. „Ale každá jednota má svou právní subjektivitu a oni si nesou za to všechno zodpovědnost sami,“ řekla a dodala, že vyloučit spolek z Orla není jednoduché, protože se pak musí rozhodnout, co bude dál s jeho majetkem a členy.

Fléglův spolek Orel Jednota Praha Balkán i firmy jeho rodiny hrají v celém případu klíčovou roli. Investigativní tým Radiožurnálu, který podezřelé nakládání se státními dotacemi v Českém tenisovém svazu rozkrýval od roku 2022, to ukázal na konkrétním příkladu.

Tok dotací: přes Orla do kapes

Za rok 2021 dostal svaz od Národní sportovní agentury na podporu celého českého tenisu přes 140 milionů korun a skoro třetinu z toho, více než 41 milionů, dal spolku Orel Jednota Praha Balkán.

Peníze měly jít na pořádání tenisových turnajů a ze spolku mířily k soukromým firmám na zajištění dopravy, ubytování, jídla, online přenosů zápasů nebo za služby fyzioterapeuta a lékaře.

Většina peněz podle zjištění Radiožurnálu skončila na účtech firem, které patří právě Fléglovi nebo jeho manželce. Radiožurnál navíc zjistil, že si tyto firmy nechaly z veřejných peněz od svazu proplácet statisícové částky i služby, které byly předražené nebo které tyto firmy vůbec neodvedly.

Radiožurnál to popsal na jednom konkrétním turnaji, Macha Lake Open, který se konal v roce 2022 v České Lípě. Za fyzioterapeutické služby a lékařský dozor dostaly celkem 125 tisíc korun firmy Envibal a Familio. Obě patří Fléglově manželce, první vlastní celou, druhou z poloviny.

Jenže podle ředitele turnaje Ronalda Wawrečky tyto služby zajišťovali jeho známí. „Fyzioterapeutické služby dělaly naše kamarádky a nikdo další tam nebyl. Doktora jsme si také zajistili sami a i on byl náš známý. Jeho jméno i jméno fyzioterapeutky jsme ostatně zapsali do přihlášky pro Mezinárodní tenisovou federaci. Firmu Envibal ani Familio neznám,“ řekl Wawrečka.

Dalších 121 tisíc korun šlo firmě Smart Deal, jejímž vlastníkem je Flégl. Měla to být platba za dopravu, není ale jasné, kam a koho firma vozila, protože hráčky, které Radiožurnál oslovil, řekly, že si cestování platily samy. A rozvoz zajišťovali Wawrečkovi lidé.

Pokuta a razie

Už v listopadu 2022 se Radiožurnál obrátil na Národní sportovní agenturu, jejíž tehdejší předseda Filip Neusser nařídil mimořádnou kontrolu. Mezitím se ale případem zabývala i Národní centrála proti organizovanému zločinu.

V květnu 2023 Radiožurnál svá zjištění zveřejnil. Kaderka podal trestní oznámení, hrozil žalobou a útočil na reportéra Radiožurnálu v ostatních médiích, stěžoval si na něj i politikům v Senátu.

V únoru 2024 zasáhla Národní centrála proti organizovanému zločinu, provedla razii v sídle svazu, zatkla Kaderku, Flégla a spolu s nimi obvinila z dotačního podvodu nebo sjednání výhody při zadání veřejné zakázky i ekonomickou ředitelku svazu Hanu Baierovou, sekretáře Jakuba Fastra a Fléglova známého a někdejšího parťáka ze čtyřhry, podnikatele Daniela Vacka.

Obvinila také pět firem – Envibal, Smart Deal, Sofos, Český tenis a Umpire Club Restaurant. Škodu za rok 2021 a 2022 policie stanovila skoro na 15 milionů. K obviněným přibyla 7. října Veronika Fléglová, její dvě firmy a Fléglův spolek.

Národní sportovní agentura pak udělila svazu pokutu 29,7 milionu korun, protože svaz používal na pořádání turnajů i veřejné peníze určené na reprezentaci, a navíc rámcová smlouva, kterou svaz zadal Fléglovu spolku bez soutěže, byla dávno neplatná. Svaz ale neměl z čeho pokutu zaplatit, protože dotaci už utratil, případ proto převzal finanční úřad.

Dlouholetý šéf svazu Kaderka, jehož postavení bylo do té doby neotřesitelné a stanovy mu zajišťovaly, že nikdo kromě něj ani nemůže v čele svazu stát, nakonec rezignoval. Valná hromada zvolila nové stanovy i vedení.

Škoda vyrostla

Už na jaře 2024 ale Radiožurnál upozorňoval, že podobným způsobem jako v roce 2021 a 2022 postupovaly svaz a Fléglův spolek už od roku 2017. Vyplývalo to z příjmů, které spolek zveřejňoval v obchodním rejstříku. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu prověřili další roky a aktuální škoda činí zhruba 52 milionů.

Policie již zajistila Fléglovi majetek včetně několika nemovitostí, například rodinný dům v pražské části Satalice.

Český tenisový svaz se minulý čtvrtek připojil k trestnímu řízení. „Přihlásili jsme se zejména proto, že se v tuto chvíli svaz cítí samozřejmě poškozen a ty peníze, v případě, že bude prokázána vina, bude požadovat po všech těch obviněných,“ řekl nový předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba, který v čele svazu stanul po Kaderkovi.

Další finanční problémy může svazu způsobit i finanční úřad, který hospodaření v těchto letech rovněž prověřuje.