Tenisový boss Kaderka stíhaný za dotační podvod rezignoval. ‚Nesouvisí to s aktuální situací,‘ hájí se

Tenisový boss Ivo Kaderka, jenž vládl českému tenisu přes 25 let, podal rezignaci. Od února ho policie stíhá za rozsáhlý dotační podvod a spolu s ním i další čtyři lidi a pět firem. Za machinace s dotacemi musí svaz navíc zaplatit sankci skoro 30 milionů korun. V pátek budou delegáti na mimořádné valné hromadě rozhodovat o budoucnosti českého tenisu. Aktualizujeme Praha 9:09 7. 6. 2024 (Aktualizováno: 10:00 7. 6. 2024)

„Podávám tímto dopisem svoji rezignaci na funkci prezidenta Českého tenisového svazu,“ stojí v Kaderkově prohlášení, které má Radiožurnál k dispozici.

„Jediným důvodem pro podání rezignace je moje rozhodnutí nepřekážet získávání finančních prostředků od Národní sportovní agentury,“ vysvětlil v dopise. „Moje rozhodnutí rezignovat přímo nesouvisí s mojí aktuální situací,“ upozornil tenisový boss.

Kaderka zároveň odmítl jakékoli pochybení. „Nejsem si vědom, že bych se dopustil jakéhokoli nezákonného jednání,“ uzavřel s tím, že se nyní bude soustředit na prokázání své neviny.

Svůj rezignační dopis, který najdete na konci článku, Kaderka podepsal už ve čtvrtek večer. A podle informací Radiožurnálu ve středu vyklidil kancelář v sídle tenisového svazu.

Nové vedení svazu?

Delegáti na páteční valné hromadě tenisového svazu rozhodnou, kdo Kaderku nahradí. Zvolí také nové stanovy, protože ty současné znemožňovaly, aby by šéfem někdo jiný. Výsledek valné hromady je důležitý pro následující financování svazu a další budoucnost českého tenisu.

Kaderka stál čele tenisového svazu od roku 1998 a stanovy mu zajišťovaly, aby ho vedl, dokud bude chtít. Dávaly mu absolutní moc, byl jediným statutárním orgánem, který rozhodoval o všech důležitých záležitostech.

A nikdo ho neměl v čele svazu ohrozit, třeba i proto, že ve stanovách bylo přímo napsáno: „Prezidentem Českého tenisového svazu je Ivo Kaderka.“

Na funkci předsedy kandiduje právník Jakub Kotrba, jenž spolupracuje v advokátní kanceláři se synem miliardáře Tomáše Chrenka.

Dalším kandidátem je Petr Makrlík, bývalý tenisový trenér, jenž byl po ostrých sporech s vedením svazu v roce 2010 doživotně vyloučen z Českého tenisového svazu.

Do volby předsedy se přihlásili také 41letý Vladimír Slavík, který se tenisu věnuje od dětství, a majitel tenisového areálu na jižní Moravě Václav Vintr. O funkci prvního místopředsedy se uchází tenisový trenér Petr Pála, druhým místopředsedou chce být současný první viceprezident Martin Hynek.

Kaderkova kauza

Podezřelé finanční machinace v Českém tenisovém svazu, kvůli nimž policie obvinila pět lidí a pět firem, rozkryl loni v květnu Radiožurnál, když popsal, jak svaz hospodařil s dotacemi za rok 2021.

Tehdy svaz dostal na podporu celého českého tenisu téměř 142 milionů korun a z toho skoro třetinu, přes 42 milionů, získal spolek Orel Jednota Praha – Balkán. Ovládá ho Vojtěch Flégl, významný tenisový funkcionář, člen dozorčí rady ČTS a blízký spolupracovník prezidenta svazu Iva Kaderky.

Fléglův spolek dostával od svazu státní miliony korun na financování tenisových turnajů. Vedení svazu ale nikdy neodpovědělo na dotazy Radiožurnálu, proč právě on.

Radiožurnál zjistil, že ve spolku státní dotace nezůstávaly, ale mířily dál – na účty firem, které se měly postarat o jednotlivé služby na turnajích. A mezi nimi byly firmy, které patří právě Fléglovi nebo jeho manželce.

A navíc Radiožurnál na konkrétních příkladech doložil, že si Fléglovy firmy nechaly vyplácet státní peníze i za práci, která byla předražená nebo kterou ve skutečnosti vůbec neodvedly.

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu podezřelé několik měsíců odposlouchávali a zaznamenali, jak konspirativně si počínají, aby kryli svoje aktivity. Letos 27. února policisté Flégla a Kaderku zatkli a obvinili z dotačního podvodu a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Kromě nich policisté obvinili i další tři lidi a pět firem. Škodu kriminalisté vyčíslili zatím na 14,5 milionu korun.

Chybějící peníze

Kromě policie se případem na základě informací Radiožurnálu zabývala i Národní sportovní agentura, která státní dotace svazu vyplácí. A nařídila svazu, aby z dotace za rok 2021 vrátil 29,7 milionu.

Byla to sankce za to, že část dotace určené reprezentaci svaz použil právě na podezřelé financování turnajů, a také za to, že posílal Fléglovu spolku peníze bez veřejné soutěže a na základě dávno neplatné rámcové smlouvy.

Svaz ale tolik peněz nemá. V době zatčení Kaderky se ve svazové pokladně našlo jen zhruba 2,7 milionu. Případ proto převzal finanční úřad, aby peníze vymohl. Vedení svazu chce s finančním úřadem domluvit splátkový kalendář a podle informací Radiožurnálu se nyní čeká na výsledek valné hromady, aby bylo jasné, s kým má vlastně finanční úřad jednat.