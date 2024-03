Ať nám sportovní analfabet řekne, že máme něco špatně, hrozil Kaderka kontrolorovi

Českému tenisu hrozí ještě větší potíže, než je obvinění z dotačního podvodu šéfa tenisového svazu Iva Kaderky a dalších lidí z vedení této sportovní organizace. Kromě policie totiž prověřuje hospodaření svazu i Národní sportovní agentura a podle informací Radiožurnálu kontroloři našli závažná pochybení, kvůli kterým svazu hrozí mnohamilionová sankce. Praha 16:40 4. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud poslal Kaderku na konci února do vazby | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Šéf tenisového svazu Kaderka se v posledních měsících před zatčením snažil přesvědčovat politiky a novináře, že svazové finance jsou pořádku. Loni v říjnu, když se kontrola Národní sportovní agentury (NSA) chýlila ke konci, kvůli tomu uspořádal tiskový brífink v salonku pražského hotelu Hilton. Na něm tvrdil, že se někdo snaží svaz poškodit.

Část svého projevu věnoval i kontrolorovi Národní sportovní agentury, který hospodaření svazu prověřoval: „Ještě tam kdosi je, kdo je připraven nás poškodit aspoň tak, podle pokynů, které dostal, aby nám vypálil nějakou pokutu. Co možná největší. Že jsme špatně metodicky použili pro reprezentaci peníze z kapitoly reprezentace a měli jsme je použít z (kapitoly) organizace a takovéhle nesmysly,“ vyprávěl Kaderka. Záznam jeho proslovu má Radiožurnál k dispozici.

„Ať nám analfabet, sportovní analfabet, úředníček, ať nám řekne, že máme něco špatně!“ pokračoval Kaderka, „ať nám řekne, že naše grandslamové tituly, když jsme touto cestou vystoupali na světový Olymp, že jsme měli jít jinudy, podle něj, on si to přál jinak, proto nám chce dát pokutu. Ať to udělá! Těším se,“ prohlásil Kaderka.

Pak naznačil, co se stane, pokud kontrolor sankci přeci jen udělí. „Bude to další, co přiložíme k aktům, a další součást nejenom našeho trestního řízení, ale žaloby. Pokud nám vznikne další věcná škoda, budou reparace a soudní žaloby směřovat jiným směrem,“ dodal.

Dotace ve výši 141 milionů

Vše začalo v roce 2022. Radiožurnál tehdy získal vyúčtování dotace 141 milionů korun, kterou na rok 2021 dostal Český tenisový svaz (ČTS) od Národní sportovní agentury na podporu tenisové reprezentace, talentované mládeže i pro organizační činnost svazu. Z vyúčtování vyplývalo, že téměř třetinu všech peněz – přes 41 milionů korun - poslal svaz spolku Orel Jednota Praha - Balkán na finanční zajištění tenisových turnajů po celém Česku.

Spolek ovládá Vojtěch Flégl, jenž je zároveň v tenisovém svazu vlivným funkcionářem. Na dopravu, ubytování, stravu, online přenosy zápasů, lékařský dozor a další služby na turnajích si pak spolek najímal firmy. Mezi nimi byli i společnosti patřící právě Fléglovi.

Flégl i vedení svazu odmítali vysvětlit, proč dostával peníze Fléglův spolek a proč část veřejných peněz skončila na účtech právě jeho firem. Radiožurnál navíc zjistil, že tyto firmy získaly od svazu přes Orla veřejné peníze i za služby, které neodvedly. A že některé turnaje byly předražené.

Tehdejší předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser na základě zjištění Radiožurnálu zadal mimořádnou kontrolu využití dotace za rok 2021. Když v květnu 2023 Radiožurnál svá zjištění zveřejnil, vedení tenisového svazu vydalo prohlášení, že jde o dezinformační kampaň a oznámilo, že podalo trestní oznámení kvůli tomu, že se informace o jeho hospodaření dostaly na veřejnost.

Kaderka si stěžoval v Senátu

Měsíc na to šel Kaderka a nový šéf Národní sportovní agentury Ondřej Šebek z ODS do Senátu na jednání Podvýboru pro sport. Kaderka si s sebou přivedl i generálního tajemníka svazu Jakuba Fastra (nyní též obviněný v dotační kauze) a trenéra Jana Stočese. Kaderka si senátorům postěžoval, že reportáž Českého rozhlasu obraz jeho svazu velmi poškodila, a ujišťoval, že „aktivity svazu i procesy jsou v pořádku“. Přítomným senátorům také řekl, že v této souvislosti „došlo k úniku informací a dat z NSA“.

Předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek pak Kaderkova slova potvrdil. „Následovalo vyjádření pana O. Šebka za NSA, který potvrdil, že ČTS je jedním z nejúspěšnějších sportů a prozatím vše nasvědčuje tomu, že procesy jsou v souladu s pravidly. Nyní probíhá kontrola, která bude rozsáhlá. Policie koná a NSA byla vyzvána ke krokům, ale k úniku informací zjevně došlo. Vnímá to jako ohrožení sportu,“ stojí v oficiálním zápisu z jednání podvýboru.

Jak Šebek vysvětluje svoji účast na jednání? „Jednání podvýboru Senátu pro sport jsem se účastnil jako stálý host a rozhodně jsem tam nebyl spolu s panem Kaderkou,“ řekl Šebek Radiožurnálu. „Byl jsem přítomen jeho vystoupení, v rámci kterého pan Kaderka informoval senátory o úniku citlivých informací z Národní sportovní agentury,“ dodal.

Radiožurnál se také Šebka zeptal, jestli je podle něj v pořádku, aby komentoval neskončenou kontrolu hospodaření tenisového svazu. Šebek odpověděl, že svými slovy v Senátu myslel úplně jinou kontrolu v tenisovém svazu. „Můj komentář se týkal uzavřené části kontroly ve věci turnaje Billie Jean Cup – Významné sportovní akce mimořádné důležitosti. Tato část kontroly byla uzavřena bez nálezu a tato informace byla na základě žádosti Českého tenisového svazu odeslána jeho představitelům. Proto jsem tuto informaci na jednání potvrdil,“ řekl.

Jenže právě Šebkova Národní sportovní agentura Radiožurnálu sdělila, že kontrola využití dotace 65 milionů korun na pořádání turnaje Billie Jean King Cup byla uzavřená až v listopadu 2023, tedy pět měsíců po jednání v Senátu. Takže i ta byla v době jednání senátního podvýboru stále „živá“.

Šéf agentury se angažuje

V říjnu proběhla zmíněná tisková konference Kaderky. Mluvil na ní o „nezákonné a kriminální činnosti organizované skupiny“, bývalého předsedu Národní sportovní agentury Filipa Neussera nařkl z toho, že údajnou „organizovanou skupinu“ vede a reportéra Českého rozhlasu, který na podezřelé nakládání s dotacemi tenisového svazu upozornil, obviňoval ze lží a ze snahy pošpinit tenisový svaz a jeho představitele.

Promluvil také o kontrole hospodaření a hrozící sankci ze strany Národní sportovní agentury. „Věřím, že k tomu nedojde, máme konečně v Národní sportovní agentuře velice korektního, slušného a moudrého člověka,“ dodal.

Kontrola ale pokračovala a osobně se o ní zajímal i šéf Národní sportovní agentury Šebek. Loni v listopadu se obrátil s dotazem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ptal se, jestli Český tenisový svaz porušil zákon o zadávání veřejných zakázek, když na základě rámcové dohody uzavíral s jedním dodavatelem (spolkem Orel Jednota Praha - Balkán) opakovaně a bez soutěže smlouvy o zajištění turnaje a ceny těchto smluv v součtu překročily hranici pro nadlimitní zakázku.

Místopředsedkyně antimonopolního úřadu Markéta Dlouhá mu odpověděla, že každý zadavatel musí nejprve sečíst předpokládané ceny všech smluv, které chce podle rámcové dohody zadat, a podle toho pak vyhlásit veřejnou soutěž a vybrat toho, kdo rámcovou dohodu získá.

Proč se Šebek osobně angažoval v případu neskončené kontroly? A je to podle něj v pořádku? „Dotaz na ÚOHS byl zaslán s mým podpisem jako nejvyššího představitele NSA na základě pověření Radou Národní sportovní agentury, která si toto stanovisko vyžádala z důvodu zajištění dostatečného množství podkladů pro probíhající kontrolu,“ řekl.

„Více se v této věci nyní nemůžu vyjadřovat. Vzhledem k tomu, že ve věci vašeho dotazu probíhá vyšetřování Policie ČR i kontrola NSA, nemůžeme se konkrétně vyjadřovat k jednotlivým bodům. Jsme v obou případech vázáni mlčenlivostí,“ uvedl.

Policie obvinila pět lidí

Minulý týden v úterý zasahovali v sídle tenisového svazu a dalších místech v Česku detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Obvinili z dotačního podvodu a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky pět lidí – prezidenta svazu Iva Kaderku, finanční ředitelku Hanu Baierovou, generálního sekretáře Jakuba Fastra, člena dozorčí rady svazu Vojtěcha Flégla a bývalého tenisového reprezentanta a podnikatele Daniela Vacka. Kromě nich obvinili také pět právnických osob. Podle policie způsobili škodu zatím za téměř 15 milionů korun a hrozí jim vězení až na deset let.

Šebek pak v rozhovoru pro Český rozhlas Plus řekl, že agentura bude svazu posílat peníze dál. „Aby se to dotklo přímo financování tenisu jako sportu, teď není na místě,“ řekl. „Každé takové obvinění není dobrou reputací pro sport. Na druhou stranu je potřeba opravdu vycházet z toho, že se jedná o obvinění, která v tuto chvíli nejsou ještě potvrzená, a my nechceme předjímat výsledky,“ komentoval kauzu.

Zmínil také právě probíhající kontrolu Národní sportovní agentury. „Pokud bychom v kontrole shledali nějaké nedostatky, vyžádáme vrácení prostředků nebo adekvátní částky prostředků, kterou bychom shledali za špatně využitou nebo špatně vyúčtovanou,“ řekl.

Podle informací Radiožurnálu však svazu skutečně hrozí, že bude muset z dotace vrátit několik desítek milionů korun. Oficiálně ale dosud není kontrola uzavřená, tenisový svaz nyní může podávat námitky.