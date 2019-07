Týrání a opuštění. Babička nezletilé Valerie dostala od soudu osm let vězení

Soud udělil babičce pohřešované Valerie trest konkrétně za týrání, opuštění, za zanedbání výživy, ohrožování výchovy a za zpronevěru dávek, které žena na svěřenou dívku pobírala.

Babička pohřešované Valerie popřela, že by dívku bila. ‚Výpovědi sourozenců jsou zmanipulované,‘ tvrdí Číst článek

Žena, jež byla dívčinou poručnicí, Valerii podle verdiktu nejpozději před Vánocemi 2017 „opustila a zanechala na nezjištěném místě“. Předtím ji údajně rok a čtvrt týrala, stejně jako jejího bratra.

Podle státní zástupkyně Ivy Brücklerové si žena k sobě vzala děti svého zesnulého syna pouze ze ziskuchtivosti a hrabivosti. „Díky štědrým sociálním dávkám se jí docela pěkně dařilo umořovat její četné exekuce,“ podotkla žalobkyně.

Advokát ženy se domáhal jejího osvobození, podle něj pro týrání ani ostatní trestné činy neexistují důkazy. Argumentoval mimo jiné tím, že zmizelá Valerie nikdy nebyla vyslechnuta ani prohlédnuta lékařem.

Babička Valerie dostala holčičku a její tři starší sourozence do péče v září 2016, a to navzdory tomu, že byla v minulosti několikrát odsouzena včetně pětiletého trestu vězení za týrání svých vlastních potomků.

Babička pohřešované Valerie u soudu | Foto: Kateřina Součková | Zdroj: Český rozhlas

‚B yla malá, bezbranná ‘

Péče o čtyři děti však byla podle Brücklerové i soudu nad babiččiny síly, a proto začala nejmladší Valerii a jejího bratra týrat.

‚Vůbec nejedla a bez dovolení si brala bonbony.‘ Přečtěte si příběh zmizelé Valerie očima obviněné babičky Číst článek

Podle rozsudku je denně bila vším, co jí doma přišlo pod ruku – například tyčí od vysavače. Děti prý tahala za vlasy a uši, házela s nimi o zeď a o zem, nechávala je hodiny klečet a nadávala jim.

Starší sestra dívky vypověděla, že jedné noci byla Valerie bita tak moc, že ji ráno nedokázala probudit a myslela si, že je mrtvá. Když se děti tentýž den vrátily ze školy, babička jim prý řekla, že zlobivou sestřičku odvezla do psychiatrické léčebny.

Příbuzní uvedli, že holčičku naposledy viděli na podzim 2017.

„Co se stalo s malou Valerií, o tom můžeme pouze spekulovat. To ví jenom obžalovaná,“ podotkla státní zástupkyně.

V závěrečné řeči zároveň ostře zkritizovala roli orgánu sociálně-právní ochrany dětí a obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina, které měly kontrolovat, jak si poručnice s dětmi vede. Přitom vůbec nezaznamenaly, že Valerie zmizela.

„Spolupráce byla absolutní nula. Pochybení orgánu sociálně-právní ochrany dětí a Dobré rodiny se vine celým tímto případem jako červená nit,“ zdůraznila Brücklerová.

Po Valerii z pražského Žižkova již několik měsíců pátrají pražští kriminalisté z oddělení vražd | Zdroj: Policie

‚Valerie to měla nejhorší‘

Babička pohřešované nezletilé Valerie ještě v pondělí u soudu znovu popřela, že by dívku týrala. Vnučku údajně odvezla za příbuznými do Německa, kam se chtěla i s ostatními dětmi odstěhovat.

U obvodního soudu pro Prahu 3 také v pondělí zazněly ze záznamu výpovědi nezletilých svědků – sourozenců pohřešované dívky. Ti přiznali, že jejich babička Valerii i jejího bratra bila, a to prý vařečkou, naběračkou nebo násadou od vysavače.

Zatímco mladšího chlapce podle jejich slov žena bila „jen trochu“, jeho sestru týrala skoro každý den. „Valerie to měla nejhorší,“ řekla starší dívka policii.

Bití žena údajně zdůvodňovala tím, že dívka zlobí. Holčičce prý také nedávala najíst. Dívčino zmizení pak zbylým dětem žena vysvětlovala tak, že Valerie musela „na léčení“.

Babička Valerie výpovědi dětí odmítla, jsou podle ní zmanipulované. Soudu vysvětlovala, že děti u ní netrpěly nouzí a byly spokojené. Pokud by byl nějaký problém, mohly prý zkontaktovat pracovníky Klokánku, ve kterém pobývaly před tím, než je žena dostala do péče. „Já jsem tu holku skutečně odvezla do toho Německa,“ řekla v pondělí také žena.

Jedna ze svědkyň pak popsala, že když Valerii potkala, měla na rukou modřiny. Dívka jí prý řekla, že spadla ze schodů. Druhá žena vypověděla, že její dcera se s dívkou přátelila, přestala se s ní ale vídat poté, co byla u obžalované na návštěvě, při které musela pohřešovaná holčička celou dobu klečet.

Sedmiletá Valerie je stále pohřešovaná, a to už téměř rok. Měří asi 120 centimetrů, je hubená. Má černohnědé vlasy, hnědé oči a v levém obočí má jizvu. Vypadá na šest nebo sedm let. Jakékoliv informace mohou lidé zavolat na policejní linku 158.