VIDEO: Zásah na filozofické fakultě minutu po minutě. Policie zveřejnila nové záběry

Policie zveřejnila nové záběry z prosincového zásahu na paržské filozofické fakultě. Na tiskové konferenci rozebral policejní akci zástupce pohotovostní motorizované jednotky Josef Jeřábek. „Všichni policisté nechali v zásahu kus sebe. Díky jejich nasazení se podařilo předejít daleko větší tragédii," zdůraznil. Při útoku na fakultě zabil 21. prosince pachatel čtrnáct lidí, následně se zastřelil.

Video, které police zveřejnila, jsme rozdělili na dvanáct částí. Pod každou pasáží je přepsaný popis policisty Josefa Jeřábka. Video se spustí po kliknutí.

Čtyři minuty od nahlášení střelby (14.59) na fakultě se na místo dostavili první policisté. Během tří minut je následovali další. Vstoupili do budovy, zjišťovali základní informace, snažili se dostat lidi pryč ze spodních pater a najít útočníka. „Taktika byla ze začátku nekoordinovaná, protože se policisté snažili dostat k útočníkovi co nejrychleji ze všech směrů. Snažili se i za cenu svého života a zdraví útočníka eliminovat, i tak, že na sebe upozorní,“ popsal dění ve videu Jeřábek.

Během dalších deseti minut už na místo mířily všechny jednotky, které byly k dispozici, celkem šlo o desítky policistů. Jeřábek upozornil na atmosféru, které panovala na začátku zásahu. V budově podle něj byl absolutní klid, žádná panika a nic nenasvědčovalo tomu, že by se v horních patrech střílelo. „Koordinace zásahu na začátku by nás pouze zpomalovala. Proto šly hlídky ze všech stran. Evakuace byla spontánní, lidé byli vyháněni ven. Koordinace přichází až ve chvíli, kdy je eliminován útočník,“ vysvětlil Jeřábek.

Jeřábek komentoval i činnost policisty, který popoháněl řidiče tramvaje, ať jede dál a nezastavuje ve stanici Staroměstská. „Svým duchapřítomným rozhodnutím nenechal tramvaj zastavit. Krátce potom se střelec objevil na ochozu budovy,“ popsal.

„Důležité je říct, že abyste se na fakultě dostali do pátého nadzemního podlaží (čtvrté patro), musíte obejít celý ochoz na schodiště vzadu. Policisté byli v budově poprvé, takže nějaký čas trvalo, než se zorientovali,“ vysvětloval Jeřábek. Když ve třetím patře policisté nenašli útočníka, začali prohledávat jednotlivé místnosti, což jim zabralo drahocenné minuty. Až později našli studenta, který jim řekl, že je nad nimi ještě jedno patro.

V 15.11 se střelec objevil na ochozu. V tu chvíli předávali policisté zvenku kolegům uvnitř informace o tom, kde se střelec nachází. Student policistům ukázal, kde jsou schody do čtvrtého patra.

Teprve, když vstupovali do čtvrtého patra, začali policisté nacházet i stopy útoku jako nábojnice, rozstřílené místnosti a první oběti. „Stále jim ale nebyl znám pohyb střelce, proto se rozdělili na dva týmy. Menší začal okamžitě ošetřovat zraněné. Větší pokračoval v prohledávání budovy a potkal se s dalšími policisty,“ řekl Jeřábek.

V 15.16 policisté podle Jeřábka pokračovali směrem k pachateli a hledali vstup na venkovní ochoz.

Střelce sledovali policisté, kteří se nacházeli v okolí budovy. Záběr, který ve videu Jeřábek ukazuje, je přiblížen. Policista od střelce podle něj nacházel ve vzdálenosti 90 až 105 metrů. Navíc byl útočník za zábradlím. Z takového úhlu by podle Jeřábka bylo velice složité útočníka zastřelit krátkou zbraní. „Za ním i pod ním jsou okna učeben, ve kterých se nacházeli lidé. V takové situaci je těžké vystřelit,“ přiblížil.

Policisté se rozhodli využít hotel, který je vedle fakulty, aby se dostali na úroveň střelce a co nejvíce se mu přiblížili. I když se dostali do horních pater, byli stále lehce pod úrovní střelce. Museli proto počkat, až se střelec odkryje.

V 15.19 měl policista střelce na mušce. „Ten zahodil zbraň, která dopadla, samovolně vystřelila a prostřelila policejní vozidlo. V tu chvíli dal pachatel ruce nad hlavu, což policista vyhodnotil, jako že se vzdává. Následně ale střelec vzal do ruky další zbraň a spáchal sebevraždu. Policisté to do vysílačky nahlásili. Pak si z auta vzali zdravotnický batoh a běželi pomáhat raněným,“ popsal Jeřábek.

Tým uvnitř fakulty mezitím postupoval chodbou a našel vchod na ochoz. Zasahující policisté na něj vstoupili a očekávali střet s pachatelem. Informace, že je mrtvý, nebyla totiž v tu chvíli ověřená.

V 15.23 byla sebevražda střelce potvrzena. „V tu chvíli začínáme koordinovat rychlé ošetřování vzhledem k množství zraněných. Měli masivní krvácení, průstřely hrudníku a tak podobně. Snažili se (policisté) také udělat bezpečný koridor k evakuaci a dostat zraněné k záchranné službě. Hlavní velitel prováděl triáž, tedy třídění pacientů podle závažnosti zranění a koordinoval ošetřování,“ líčil policista.

Mezitím venku policie uzavírala perimetr, tedy území, kam nikoho nepouštěla a které postupně rozšiřovala. Ze začátku byl pouze kolem filozofické fakulty, později až ke Karlovu mostu a právnické fakultě. „Uzavřeli jsme i Mánesův a Karlův most. Policisté na Mánesově mostě evakuovali lidi, kteří byli schovaní za zídkou. U Karlova mostu došlo k postřelení několika osob, kterým poskytli pomoci hasiči a později je doplnili policisté,“ popsal Jeřábek.

V 15.30 už bylo připraveno ošetřovací místo záchranné služby v prostoru za Rudolfinem. Bylo vytvořeno také retriážní místo, kde si záchranáři kontrolovali donášené osoby. Potom došlo k rozdělení dle závažnosti zranění. Nejzávažnější případy umístili záchranáři ve vozidle Golem a méně závažně zranění ve voze Atego. Odtud je pak převáželi do nemocnic.

„Naším úkolem bylo odnosit zraněné na retriážní místo z fakulty asi sto metrů k Rudolfinu. Vždy zraněné jen předali, vydýchali se a vraceli se zpět. Uvnitř budovy ve stejný okamžik policisté uvolňovali barikády. Studenty evakuovali do ulice Na Rejdišti a do Rudolfina, kde s nimi dále pracovali,“ vylíčil Jeřábek.

„Všichni policisté nechali v zásahu kus sebe. Díky jejich nasazení se podařilo předejít daleko větší tragédii,“ uzavřel policista.