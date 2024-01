ŽIVĚ: Postup policie nebyl laxní ani nedbalý, říká šéf vnitřní kontroly ke střelbě na filozofické fakultě

Úřad vnitřní kontroly na tiskové konferenci oznámil, že postup policistů v případu střelby na filozofické fakultě v Praze byl v souladu s vnitřními předpisy. „Nebyla odhalena žádná pochybení,“ řekl ředitel útvaru vnitřní kontroly policejního prezidia Michal Tikovský. Sledujeme online Praha 14:00 9. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Šéf útvaru vnitřní kontroly Tikovský nejprve popsal, co policie dělala od první informace 12.26, kdy byl oznámení o ‚osobě se sebevražedným úmyslem.“ Popsal, jaké kroky jednotlivé útvary policie učinily, od nález mrtvého v Hostouni na Kladensku, po snahu o lokalizaci střelce a kontaktování zaměstnanců filozofické fakulty.

Hlídka nejprve dorazila do budovy na náměstí Jana Palacha. Tam se policisté s fotografií střelce ptali, zda ho znají a je přítomen. Tam zjistili, že by podle rozvrhu měl mít přednášku v učebně v Celetné ulici.

„Jediné vodítko vedlo do budovy v ulici Celetná, kde měl střelec ten den rozvrh. Část policistů byla v ulici Celetná část, prohledávala okolí a vytipovaná místa,“ řekl ředitel útvaru vnitřní kontroly Tikovský.

„Postup policie nebyl laxní ani nedbalý,“ vyhodnotil zásah Tikovský a označil, že lepší mohla být komunikace s vedením univerzity a fakulty.

Podle policie na fakultě střílel čtyřiadvacetiletý student z obce Hostouň na Kladensku. Že odjel z Hostouně do Prahy s tím, že si chce vzít život, se policie dozvěděla 21. prosince po poledni. O 25 minut později došlo také k nálezu těla jeho otce, a policisté proto zahájili po muži pátrání. Zjistili při tom, že pachatel bude mít přednášku v Celetné ulici v Praze, policie proto evakuovala tamní budovu filozofické fakulty.

Její vyklízení začalo zhruba deset minut před půl třetí odpoledne, těsně před třetí ale dostala policie informaci o střelbě v centrální budově na náměstí Jana Palacha. První hlídky dorazily na místo do několika minut. „Dojezdový čas byl čtyři minuty od nahlášení do vstupu prvního policisty do budovy filozofické fakulty,“ uvedl později na brífinku šéf pražské policie Petr Matějček, podle kterého na místě zasahovalo na 220 až 230 policistů.

V médiích se první informace začaly objevovat o čtvrt na čtyři odpoledne, v tu dobu se pachatel už pohyboval po ochozu, odkud pokračoval ve střelbě i na lidi na ulici. Podle policie spáchal sebevraždu poté, co ho policisté v budově dostihli.

Objevila se ale i kritika policejního zásahu. Lidé i novináři upozorňovali třeba na to, že policie věděla o možném ohrožení a přitom evakuovala je jednu budovu filozofické fakulty, ne tu větší na náměstí Jana Palacha. Po vyhodnocení závěrů vnitřní kontroly se tak bude čekat ještě na závěry prověřování jednotlivých podnětů, kterými se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Smutek i solidarita

Památku obětí střelby Česko uctilo 23. prosince, na který vláda vyhlásila státní smutek. V katedrále svatého Víta se za ně konala zádušní mše, kterou sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner a které se zúčastnil také prezident Petr Pavel.

Tragédie ale vyvolala také vlnu solidarity s přeživšími i pozůstalými. Na jejich podporu vzniklo hned několik sbírek, nejvíce peněz lidé darovali sbírce Nadačního fondu Univerzity Karlovy, kde vybraná částka překročila 50 milionů korun. Lidé ale přispívají také na dárcovském webu Znesnáze21 – na rodinu obětí střelby v Klánovickém lese vybrali už přes 12 milionů korun.

Policisté den po střelbě sdělili, že balistická expertiza prokázala shodu zbraně použité v Klánovicích se zbraní, kterou našli v domě střelce z univerzity v Hostouni na Kladensku. Střelec se ostatně k dvojnásobné vraždě v Klánovicích – jejímiž oběťmi byl dvaatřicetiletý muž a jeho teprve dvouměsíční dcera – přiznal v dopise, který zanechal. Podle šéfa pražské policie Aleše Stracha chybělo už jen pár dní, aby se tragédii zabránilo – muž totiž figuroval v prověřované skupině podezřelých z Klánovic.

Kromě samotné tragédie na filozofické fakultě řeší policie i téměř stovku případů, které souvisejí například se schvalování činu na sociálních sítích.