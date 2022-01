ONLINE: Vláda zkrátila karanténu i izolaci na pět dní. Schválila také testování zaměstnanců ve firmách

Vláda kvůli variantě koronaviru s názvem omikron od úterý zkrátila karanténu i izolaci na pět dnů. Ve středu to oznámili premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Od 17. ledna se také bude povinně testovat ve firmách. Praha 13:30 5. 1. 2022 (Aktualizováno: 14:30 5. 1. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala (vlevo) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dosud trvala izolace dva týdny, karanténu bylo možné po sedmi dnech ukončit negativním PCR testem, pokud nebyly žádné příznaky. Důvodem ke zkrácení karantén byla podle dřívějších vyjádření členů vlády obava, že by kvůli velkému množství nakažených a lidí v karanténě mohli chybět pracovníci v klíčových oblastech ekonomiky.

„Včera jsme jednali se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců. Seznámili jsme je s návrhem na testování zaměstnanců od 17. ledna. Dnes jsme rozhodnutí na vládě přijali,“ oznámil ve středu Fiala.

Ministr zdravotnictví dodal, že testovat se bude antigenními testy, které budou hrazeny pojišťovnami. „Pokud test vyjde pozitivní, odchází pracovník do karantény a to na pět dnů,“ vysvětlil s tím, že tento systém bude fungovat tři týdny.

Do karantény půjdou lidé s pozitivním testem, mohou si jej ale potvrdit PCR testem. Kvůli tomu vláda navýšila počet bezplatných PCR testů pro očkované a mladší 18 let na pět měsíčně. Testování ve firmách má sloužit k monitorování vývoje epidemie a varianty omikron.

V současné době se musejí testovat jen pracovníci, kteří nemají dokončené očkování nebo v posledním půl roce neprodělali nemoc covid-19. Testování je závazné jednou týdně. Pokud má zaměstnanec pozitivní antigenní test, musí se dostavit na oficiální odběrové místo k provedení potvrzujícího PCR testu.

Dva miliony testů

Vláda podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) na základě prověrky zásob definovala počet testů, které nakoupí. „Bude se jednat o dva miliony kusů testovacích sad a to pro potřeby státních institucí,“ vysvětlil s tím, že Správa státních hmotných rezerv ještě ve středu vypíše výběrové řízení.

„Ještě dnes Správa státních hmotných rezerv vypíše v takzvaném dynamickém nákupním systému výběrové řízení na nákup nových testů. Posléze bude s jednotlivými státními institucemi uzavírat smlouvy. Ty si je pořizují v této logice na jejich náklady,“ řekl ministr.

Podle Rakušana není možné nyní sdělit předpokládanou cenu. Testy by měly být k dispozici v polovině ledna. Pokud by se zakázka zpozdila, v řádu dnů a týdnů by státní instituce měly vydržet i po 17. lednu s dosavadními vlastními zásobami, míní vicepremiér.

Rakušan zopakoval, že Ústřední krizový štáb v pondělí zadal zástupcům kritické infrastruktury úkol vypracovat do čtvrtka režimní opatření pro situace, kdy by jejich zaměstnance ve větší míře zasáhla nákaza omikronem. Za týden plány probere štáb a příští středu by na ně mohla nutnými opatřeními reagovat vláda.

Za kritickou infrastrukturu označují předpisy prvky, u kterých by narušení jejich funkce mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatel, zdraví lidí či ekonomiku. Mezi typické prvky kritické infrastruktury patří elektrárny, přehrady, letiště nebo telekomunikační sítě, ale také strategické finanční instituce a státní úřady.

Zmrazení platů

Kabinet se zabýval také zvýšení platů. „Zvýšili jsme tarifní mzdy jen těm skupinám zaměstnanců, kteří stojí v první linii boje s koronavirem,“ oznámil Fiala s tím, že jeho vláda schválila novelu ministerstva práce a sociálních věcí, která počítá se zmrazením jejich platové základny. Vláda chce podle něj předlohu projednat ve stavu legislativní nouze.

„Považujeme za akt solidarity, aby ústavní činitelé, soudci ani státní zástupci neměli ty platy zvýšeny také,“ dodal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Novela by podle něj měla vyhovět i starším rozhodnutím Ústavního soudu, protože u soudců neohrozí jejich nezávislost.

Plat politiků má od letošního ledna vycházet z částky 89 155 korun. Podle schváleného návrhu zůstane základna stejná jako loni a předloni, měla by činit 84 060 korun.

Fiala řekl, že mimo jiné kvůli inflaci a stavu ekonomiky kabinet zvýšil od tohoto roku platy jen lidem, kteří v první linii bojují s covidem-19. „U ostatních došlo k zachování úrovně loňského roku. Považovali jsme za správné, abychom stejně přistoupili k ústavním činitelům,“ uvedl.

Soudci se už v minulosti kvůli zmrazení svých platů obraceli na soudy, které jim vyhověly. Jurečka uvedl, že kabinet postupuje s ohledem na starší soudní rozhodnutí.

„Jsme v situaci, která je velmi vážná z hlediska narůstajícího schodku státního rozpočtu a celkové ekonomické situace České republiky. Není to opatření jen vůči úzké skupině soudců nebo ústavních činitelů. My jsme dalším statisícům lidí, kteří pracují ve veřejném sektoru, platy nezvýšili,“ dodal. Kabinet návrh považuje za akt solidarity, neohrozí podle něj nezávislost či majetkové poměry soudců a státních zástupců.

Výše platů politiků, soudců a státních zástupců se stanovuje z platové základny, která vychází z předloňské průměrné mzdy. Částka se násobí koeficientem podle odpovědnosti a náročnosti funkce. Už loni platil základ z roku 2020. Důvodem byly úspory za epidemie. Od letoška je navyšování znovu automatické.

Od ledna se platové základny ústavních činitelů, soudců a žalobců zvedly o šest procent. Pokud bude novela účinná od února, za 11 měsíců se nevyplatí asi 0,6 miliardy korun. Politici nedostanou 56,7 milionu, soudci asi 403,7 milionu a státní zástupci 138,3 milionu korun.

Fialova vláda minulý týden odmítla návrh opozičního poslance Andreje Babiše (ANO) na pětileté zmrazení platů politiků. Rozhodla, že připraví novelu vlastní. Loni v říjnu Senát zamítl pětileté zmrazení platů ústavních činitelů hlasy 57 ze 68 přítomných členů horní komory, kde velkou většinu tvoří zástupci nynějších vládních stran. Nová povolební Sněmovna nemohla už senátní veto přehlasovat.