Volba nového papeže oddálí výběr pražského arcibiskupa, říká Nuzík před cestou do Vatikánu

Věřící proudí do Říma, aby uctili památku papeže Františka. Z Česka se posledního rozloučení zúčastní přední představitelé katolické církve včetně olomouckého arcibiskupa a metropolity moravského Josefa Nuzíka. „Kardinál Dominik Duka má účast jako jistou povinnost a je také rád, protože měl papeže v úctě," říká pro Český rozhlas Plus s tím, že Duka se zúčastní i konsistoře: „Je to důležitá diskuze kardinálů, aby se pokračovalo v určeném směru." Praha 11:10 25. dubna 2025

Vy se do Říma vydáte spolu s kardinálem Dominikem Dukou, pražským biskupem Zdenkem Wasserbauerem a biskupem královéhradecké diecéze Janem Vokálem. Jaký bude váš program?

Vydáme se tam v pátek odpoledne spolu s vládním speciálem. Počítáme s tím, že brzy ráno se vypravíme na Svatopetrské náměstí, protože už od devíti hodin máme být na rezervovaných místech. Pak se budou uzavírat průchody. Je to také z bezpečnostních důvodů.

Počítáme s tím, že se zúčastníme celého ceremoniálu, bohoslužby a modliteb za zemřelého papeže. Do chrámu Santa Maria Maggiore už půjde jenom smuteční průvod, kterého už se nebudou účastnit věřící, kteří dorazí na náměstí svatého Petra.

Podle čeho jste byl vybrán vy a tři další tuzemští zástupci?

Vycházelo se z toho, co měl každý dotyčný biskup dlouhodobě v plánu. Domluvili jsme se s končícím předsedou, arcibiskupem Janem Graubnerem, že by bylo dobré, abych tam šel já.

Pan kardinál Duka to má jako ostatní kardinálové jako jistou povinnost a je také rád, protože měl v úctě papeže Františka. Ostatním dvěma biskupům do umožnil jejich sobotní program.

Říkal jste, že budete mít rezervovaná místa. Můžete upřesnit, kde budete během obřadu coby čeští církevní představitelé?

Kardinálové mají vyhrazená místa blíž oltáři, biskupové jsou za nimi. Přesnou lokaci nemáme, tu dostaneme až v Římě při vstupu na náměstí svatého Petra.

Diskuze kardinálů

A po ceremonii odjíždíte, nebo ještě zůstáváte v Říme?

Počítáme s tím, že se setkáme také s českými novináři v papežské koleji Nepomucenum. V programu máme také vyhrazený prostor na setkání s panem premiérem a pro případné dotazy z médií.

Ještě déle by se měl ve Vatikánu podle médií zdržet Dominik Duka, který by se měl zúčastnit takzvané konsistoře, kolegia kardinálů, které předchází samotnému konkláve. Co se tam obvykle děje?

V tomto prostoru se spolu kardinálové domlouvají a poznávají jeden druhého. Ten proces před volbou nového papeže je určen k tomu, aby se znovu oživily aktuální otázky a problémy, které je potřeba v církvi řešit. A také jsou oživeny postoje jednotlivých kardinálů, jak to vidí.

Ta diskuze je hodně důležitá, aby se pokračovalo v určeném směru. Myslím, že důležitým tématem bude synodální proces, který začal papež František. Proběhly zatím jen dvě fáze a ta třetí je rozhodující – fáze, kdy aplikujete to, co ty předcházející fáze určily pro místní církve. Myslím, že i toho bude bráno v ohled při volbě vhodného kandidáta na papeže.

Nový arcibiskup

Mluvil jste o arcibiskupu pražském a primasu českém Janu Graubnerovi jako o končícím. Podle církevních zdrojů Seznam Zpráv začaly od nového roku intenzivní fáze výběru nového arcibiskupa. Nakolik může úmrtí papeže Františka prodloužit tento proces?



Určitě ho to prodlouží. Protože priority nového papeže budou daleko aktuálnější a živější, než je jmenování biskupů. Vždy to tak je. Ten proces je určitě rozběhnutý, ale než dojde na řadu, tak se ty věci pozdrží, protože papež František byl nemocný, teď je období loučení a pak čekáme na nového papeže. Ale věřím, že to bude pokračovat dál.

Jak významné to pozdržení bude? Kdy bychom mohli znát jméno nového pražského arcibiskupa?

To vůbec nevím. Jmenování arcibiskupa, to je věd apoštolské nunciatury a potom dikasterie pro biskupy. Vím jen to, že časově to posunula i papežova nemoc. Dá se očekávat, že to teď zpomalí i kvůli tomu, že se nemohou řešit všechny věci, které by byly potřeba.