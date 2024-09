Úspěch ANO jsem čekal. Piráti měli svou hru ve vládě dohrát, i z povinnosti k voličům, míní Lacina

Jak dopadlo v senátních volbách hnutí STAN? Měla by vláda po pravděpodobném odchodu Pirátů znovu požádat o důvěru? Jaké vedení se rýsuje ve Středočeském kraji? A jak daleko je Sněmovna se schvalováním televizních a rozhlasových poplatků? Vladimír Kroc se ptal poslance a místopředsedy hnutí STAN Jana Laciny. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 1. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ve Zlínském kraji povládne vítězné hnutí ANO se STAN, v tom Středočeském to Starostové a nezávislí odmítají. Vstupuje do jednání nějakým způsobem i celostátní vedení?

To musím popsat co nejpřesněji. Naší ambicí bylo tam, kde to jde, vytvářet koalice bez ANO. Do určité míry nás volby zaskočily nejen značným úspěchem hnutí Andreje Babiše, ale hlavně i proto, že se téměř ve všech krajích dostali zpět komunisti přebarvení pod názvem Stačilo! Je zajímavé, že si zvolili zrovna dané slovo, když jsme ho my jim říkali v roce 1989. Za mě je to docela překvapivá strategie.

Pomohu si takovou fotbalovou metaforou. Myslím, že by Piráti měli svou hru dohrát, zápas se má dohrát do 90. minuty, případně prodloužení. Jsem velkým nepřítelem různých předčasných ukončení Sněmoven a úřednických vlád, podotýká Jan Lacina

Úspěch mělo také SPD a v řadě krajů koalici bez ANO v zásadě uzavřít nelze. Respektive to je možné v pěti krajích, to znamená v Jihomoravském a bezpečně Jihočeském kraji a s vysokou mírou pravděpodobnosti to půjde ve Středočeském kraji, kde by se Petra Pecková měla spojit s ODS. Martin Půta dnes v Libereckém kraji rovněž ohlásil koalici se Spolu a pátým krajem, kde to možné bylo, ale nestane se, je Pardubický kraj. Pan hejtman Netolický (SOCDEM) mohl sestavit koalici bez nich, ale nakonec se s ANO spojil.

Jak tedy obecně chápete výsledek krajských voleb? Pro vládní koalici dopadly neslavně, vy říkáte, že jste de facto spokojení…

Jde o dvě různé věci. Nade vší pochybnost v krajských volbách výrazně zvítězilo ANO. Pro mě osobně to není velké překvapení, očekával jsem, že daná vlna bude v příslušných volbách kulminovat. Spíše mě v tolika krajích překvapil úspěch SPD a komunistů. To znamená, že ve většině krajů skutečně nejsme schopni postavit proti ANO koalici. Je možné až vysoce pravděpodobné, že ve dvou krajích, Zlínském a Plzeňském, skutečně vznikne i s naší účastí.

Do jaké míry podle vás koalici poškodí odchod Pirátů z vlády?

Pomohu si takovou fotbalovou metaforou. Myslím, že by Piráti měli svou hru dohrát, zápas se má dohrát do 90. minuty, případně prodloužení. Jsem velkým nepřítelem různých předčasných ukončení Sněmoven a úřednických vlád. Politici podle mého názoru mají povinnost dohrát čtyři roky v sestavě tak, jak jim to voliči rozdali.

„Jestliže hlasování opozice vyvolá, bude to opět kvůli dvoudenní exhibici pro televizní kamery a rozhlasové mikrofony.“

Měla by vláda znovu požádat o důvěru, jak vyzývá opozice?

Domnívám se, že ne, neboť prohlášení vlády zůstává zachováno, nic se tam nemění. Čili rekonstrukce nijak velká není. S vysokou mírou pravděpodobnosti se budou měnit dva nebo tři ministři, vláda možná bude o něco subtilnější, ale změna podle mě nebude až tak razantní, programové prohlášení se nemění.

Není tedy žádný důvod, abychom si chodili pro důvěru. A jestliže to opozice vyvolá, bude to opět kvůli dvoudenní exhibici pro televizní kamery a rozhlasové mikrofony. Na druhou stranu to už ale zažíváme poslední tři roky, tudíž pro nás nejde o nic nového.

Vláda se snaží zajistit udržitelnost financování a nezávislost veřejnoprávních médií, příslušná novela jde ve Sněmovně do druhého čtení. Podaří se ji schválit tak, aby mohly být rozhlasové a televizní poplatky od nového roku navýšeny o patnáct, respektive deset korun?

Časově to bude o chlup, harmonogram je velmi napjatý. Nyní jdeme do druhého čtení, pak přijde třetí a když to celé zvládneme, přichází na řadu Senát a podpis prezidenta. Může se stát, že to hlava státu bude podepisovat někdy okolo Štědrého dne, ale doufejme, že se vše zvládne. Víme, že obě instituce, Česká televize i Český rozhlas, mají připraveny dva rozpočty. Jeden pro případ, že by se to nestihlo, což bych České republice, české veřejnosti ani zmíněným médiím nepřál, a druhý v případě, že se to povede.

