Starostové nemají jediný důvod odcházet z vlády, rozhodnutí Pirátů mě mrzí, říká hejtmanka Pecková

Piráti ve středu oznámili, že opustí vládu Petra Fialy (ODS), a to kvůli návrhu na odvolání dosluhujícího lídra Ivana Bartoše (Piráti) z postu ministra a vicepremiéra pro digitalizaci. Ve vládě naopak zůstane hnutí STAN. „Ujistili nás, že pro smysluplné projekty budou vždy hlasovat a že nebudou bourat to, na čem jsme pracovali," zmiňuje pro Radiožurnál středočeská hejtmanka Petra Pecková ze STAN. Rozhovor Praha 12:44 26. září 2024

Co vás vede k setrvání ve vládě?

Myslím, že vláda dělala opravdu na svých postech dobrou práci. Pan premiér chtěl jenom přeobsadit post na ministerstvu pro místní rozvoj za nepovedenou digitalizaci. Takže myslím, že Starostové nemají jediný důvod odcházet z vlády. Ale důvod odcházet z vlády nemají ani Piráti. Mohli ve vládě setrvat, protože pan Lipavský nebo pan Šalomoun dělali dobrou práci. Takže mě to jejich rozhodnutí (Pirátů – pozn. red.) mrzí.

Budete se je snažit ještě nějak aktivně přesvědčovat o setrvání v koalici? Protože váš předseda Vít Rakušan ve středu Piráty vyzval k tomu, aby ten odchod ještě zvážili.

Jsem sice členkou předsednictva hnutí STAN, na druhou stranu bych řekla, že tohle je spíš na vyříkání si mezi předsedy stran a členy vlády. Vím, že Vít Rakušan spolu s prvním místopředsedou a místopředsedkyní Starostů měli včera (ve středu – pozn. red.) setkání v naší hlavní kanceláři s Piráty. Vím, že se snažili ty emoce velmi uklidnit.

Setkání bylo velmi konstruktivní a Piráti ujistili, že pro smysluplné projekty budou vždycky hlasovat a že nebudou ani z opozice dělat kroky, které by bouraly to, na čem se společně pracovalo.

Myslím, že se je snažili přesvědčit o setrvání. Na druhou stranu tady jsou nějaké výstupy, které jdou z Pirátské strany po celou dobu. Na pirátském fóru se hlasuje o odchodu z vlády a já myslím, že u nich převažuje názor, aby z vlády opravdu odešli. Musím respektovat jejich vnitrostranické postupy, které mají ve svých stanovách. Takže toto je naprosto legitimní.

Ministerstva po Pirátech

Pokud Piráti vládu opustí, budete mít vy jako STAN zájem o některá jejich ministerstva nebo alespoň témata, třeba téma legalizace konopí?

Osobně bych více než v legalizaci konopí viděla naši roli u pomoci obcím a městům. Například výstavbou levného nájemního bydlení. Nebo jiná témata, která jsou samozřejmě blízká Starostům a která na ministerstvu pro místní rozvoj jsou.

Na druhou stranu vidím jako velmi problematické dotáhnout během té krátké doby třeba digitalizaci stavebních řízení. Mám na starosti digitalizaci na kraji a byla jsem předsedkyní komise pro digitalizaci Asociace krajů, tak vidím, že ten projekt opravdu není povedený. Vrátit se k nějakému řešení, které by znamenalo v budoucnu pro Česko opět závislost na nějaké firmě, která by to řešení dodávala, také není správné. Takže to určitě nebude jednoduchá mise.

Na druhou stranu to, jak si budeme jednotlivá místa rozdělovat, opravdu nevnímám jako prioritu. Je to na panu premiérovi, který by měl přijít s řešením. O tom se budou určitě všichni členové vlády a i předsedové našich stran bavit.

My samozřejmě máme nominanta na ministerstvo průmyslu a obchodu po Jozefu Síkelovi, který bude odcházet pravděpodobně do Evropské unie. Budeme to řešit i na předsednictvu a celostátním výboru, který dneska (ve čtvrtek – pozn. red.) zasedá. Na druhou stranu nevím o žádných dalších pozicích ani jménech.

A tím nástupcem je první místopředseda Lukáš Vlček. Je to jediný kandidát na post Jozefa Sikely?

Omlouvám se, normálně jsem vůči novinářům opravdu otevřená. Vím, že musí dělat svou práci a celý život jsem informace poskytovala, ale na druhou stranu si myslím, že je strašně důležité, aby o té nominaci rozhodli nejdříve lidé, kteří jsou v celostátním výboru a že by se to neměli dozvídat prostřednictví médií.

Prosím tedy ještě o trochu trpělivosti. Myslím, že to jméno budete asi po čtvrtečním celostátním výboru vědět.

Ještě poprosím stručně k povolebnímu vyjednávání. Jaký je teď nejnovější vývoj ve středních Čechách, kde by hnutí STAN s vámi na postu hejtmanky rádo vstoupilo do koalice s uskupením Spolu. Je to reálné?

Možné to je. Voliči nám ten jeden mandát dali do vínku. Mohli bychom tedy pokračovat v koalici, která už na kraji je.

Samozřejmě bychom pokračovali bez Pirátů, kteří se nedostali do zastupitelstva Středočeského kraje, což mě velmi mrzí, protože si myslím, že odvedli velký kus práce, a na rozdíl třeba od celostátní úrovně odvedli na kraji v rámci digitalizace velikánský kus práce. Rozjeli jsme řadu skvělých projektů ve Středočeském kraji, jako je třeba středočeský platební portál, a byli jsme dokonce lídry v digitalizaci pro ostatní kraje, které přebíraly naše řešení.

Nabídka pro koalici Spolu je tedy z naší strany celou dobu neměnná. Na začátku jsme jim dali pět míst v radě, potom jsme po vyjednávání dali ještě lepší nabídku, kterou zatím nechci specifikovat. Ale to je maximum, co jsme ochotni nabídnout. Teď vyčkáváme.

Bylo nám řečeno, že další setkání bude v pondělí, takže do pondělí se nic měnit nebude. Respektuji to a doufám, že zvítězí to, abychom pokračovali v dobré práci, kterou jsme ty čtyři roky odváděli. A abychom mohli ty změny dotáhnout do konce, vždyť jsme na tom společně pracovali.