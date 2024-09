Dvořák: Mrzelo by mě, kdyby Lipavský vládu opustil. Nebylo by špatné, kdyby se ho ujala jiná strana

Premiér Petr Fiala (ODS) už poslal prezidentovi oficiální návrh na odvolání Ivana Bartoše z vlády. Předseda Pirátů Bartoš potvrdil, že kabinet opustí celá jeho strana. „Pokud se některá strana rozhodne ujmout Jana Lipavského (Piráti) a mít ho jako svého člověka ve vládě, myslím si, že by to nebylo špatné, i když nestandardní řešení,“ navrhuje ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Praha 16:23 26. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Věřím, že pan minister Jurečka to zvládne. Nehledě na to, že je sám taky zaangažován do těch nápravných opatření pro digitalizaci stavebního řízení,“ popisuje Dvořák | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaká ve středu panovala atmosféra na jednání vlády?

Musím říct, že překvapivě velice klidná, konstruktivní, jako by bylo všechno v naprostém pořádku a vůbec nic se nedělo. Abych byl úplně fér, když přišlo na bod, kdy jsme si pokoušeli ujasnit, jak to s Piráty bude, kdy odejdou, jestli odejdou, ke kterému datu a jak to bude, tak byly trochu cítit vášně.

Ale jinak po celou dobu jednání vlády, včetně jednání o rozpočtu a dalších citlivých tématech, jsem byl velice příjemně překvapen, že jsme to všichni pojali jako profesionálové. A osobní, možná v tuto chvíli poněkud vypjaté, vztahy vůbec nebyly cítit. Jednání probíhalo úplně normálně, věcně a konstruktivně, v klidu.

Jako Starostové jste s Piráty kandidovali společně ve sněmovních volbách, spolu jste taky, pokud se nepletu, ve vládě leccos prosazovali. Budete bez Pirátů ve vládě slabší?

Minimálně budeme slabší o tři hlasy. Je otázka, kým budou nahrazeny, ale v tuhle chvíli dvojkoalice Piráti a STAN neměla většinu, neměla převahu ve vládě, takže situace bude asi o něco komplikovanější. Ale nebude jinak nová nebo zásadně změněná.

Nalijme si čistého vína... Výsledky v budoucích krajských koalicích budou výrazně ovlivněny neúspěchem Pirátů. pic.twitter.com/csBI1m3nHX — Martin Dvořák (@_MartinDvorak) September 26, 2024

Je ve hře, že by ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) zůstal ve vládě za jinou stranu?

Čtu jenom titulky, s panem ministrem Lipavským jsem neměl možnost mluvit, protože je v tuto chvíli ve Spojených státech. Slyšel jsem fámu, že je možná už na cestě zpátky, že pan prezident cestu zkrátí, to nevím.

Ale s panem ministrem jsem nemluvil. Docela bych si s ním rád popovídal. Je pravda, že spekulace se objevují, a vyjádření samotného ministra naznačuje, že on by takové řešení asi neodmítnul.

Jako Starostové byste o něj ve vládě stáli?

Jako jeho bývalý kolega a člen STAN si myslím, že by bylo škoda nevyužít jeho kapacitu, jeho drive, který v tuhle chvíli zahraniční politice dává svojí osobností a svým, řekněme, hodnotovým zakotvením. Mně by naopak bylo líto, kdyby Jan Lipavský vládu opustil. Na druhou stranu politika je taková, nehraje se na zásluhy, hraje se na politickou převahu.

Uvidíme, jak se situace vyřeší. Pokud se některá strana rozhodne ujmout Jana Lipavského a mít ho jako svého člověka ve vládě, myslím si, že by to nebylo špatné, i když nestandardní řešení.

Dočasné vedení

Jste jako Starostové spokojení s tím, že ministerstvo pro místní rozvoj po Ivanu Bartošovi dočasně povede ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL)?

Nemáme s tím žádný problém. Jsme si všichni vědomi, že to je běžný postup při neběžných situacích, kdy ministerstvo nemůže být ani hodinu bez oficiálního lídra nebo představitele.

Předpokládám ale, že tak jako mnohokrát v minulosti jde jen o naplnění ústavní povinnosti. Pan ministr Jurečka bude formálně šéfovat ministerstvu pro místní rozvoj tak dlouho, než se objeví jeho plnohodnotný nástupce.

Přijal jsem výzvu pana premiéra, abych převzal dočasné krizové řízení MMR v případě, že se Piráti rozhodnou odejít z vlády. Důvodem je, že náš IT tým na @mpsvcz se osvědčil při úspěšném vybudování klientské zóny Jenda, má největší kapacity a může s digitalizací pomoci. — Marian Jurečka (@MJureka) September 25, 2024

A nemrzí vás, že se premiér Fiala s žádostí o dočasné vedení resortu neobrátil na vašeho šéfa a ministra vnitra Víta Rakušana, protože jste o tento resort v minulosti jevili zájem?

Nevím, jestli to Vítu Rakušana mrzí. Myslím si, že se mu docela ulevilo. Tím nechci říct, že by pan ministr Jurečka neměl dost práce, ale Vít Rakušan teď skutečně řešil na svém ministerstvu tolik komplikovaných situací. Myslím si, že pro Vítka Rakušana je to svým způsobem spíš vysvobození, že to nebyl on.

A věřím, že pan ministr Jurečka to zvládne. Nehledě na to, že je sám taky zaangažován do těch nápravných opatření pro digitalizaci stavebního řízení. Myslím si, že i to je důvod, proč to byl právě Marian.

O dlouhodobé obsazení postu ministra pro místní rozvoj máte jako Starostové zájem?

To je zatím předběžná spekulace. Samozřejmě bychom takovou nabídku neodmítli. Přeci jenom k místnímu rozvoji jako starostové a hejtmani máme hodně co říci. Máme ve svých řadách hodně lidí, kteří s komunální politikou mají dost zkušeností, takže si myslím, že to místo bychom byli schopni obsadit velmi kvalitně.

Netěšilo by mě, kdyby se Piráti rozhodli odejít z vlády. Ztotožňuju se s tím, co ještě dnes ráno říkali oni sami: že voliči chtějí řešení důležitých problémů. My, Starostové, budeme dál pracovat na tom, co jsme lidem slíbili a proč nás zvolili. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 24, 2024

Ale zatím jste to neřešili na vládě?

Zatím jsme to na vládě vůbec neřešili, protože, jak už jsem říkal, dosud panují nejistoty, minimálně co do formální podoby odchodu Pirátů.

Digitalizace stavebního řízení

Předpokládám, že jste na jednání vlády souhlasil s tím, aby digitalizaci stavebního řízení dostal na starost ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Věříte, že se za jeho vedení projektu situace zlepší?

Myslím si, že ano. Měl jsem možnost sledovat několik debat na vládě, ať už mezi ministry samotnými, anebo s odbornými skupinami, které na tom pracují a které dělaly analýzy.

A zdálo se mi, že Martin Kupka se nesmírně rychle do toho problému ponořil. Zdálo se mi, že mluví velmi zasvěceně.

Přiznám se, že samotné problematice moc nerozumím. A speciálně když o tom vypráví Ivan Bartoš, tak se ztrácím v jeho odborných výrazech, kterým nerozumím. Zatímco v podání Martina Kupky jsem měl pocit, že on ví velmi přesně, co se děje a co je potřeba udělat.

Věřím, že on tomu bude schopen dát racionálnější rámec a urychlit to. Na druhou stranu je otázka, jak dlouho bude trvat náprava škod, které v systému jsou.

Úkol vlády zněl jasně: koordinovat řešení problémů s digitalizací stavebního řízení.



Spolu s pracovním týmem jsme již identifikovali, co je potřeba na prvním místě. Budeme digitalizovat nové systémy stavebního řízení, aby nedocházelo k překotným aktualizacím, které jen zvyšují… pic.twitter.com/2JV4YEDu1C — Martin Kupka (@makupka) September 25, 2024

Jsem si vědom, že to není vaše odbornost, přesto se zeptám. Co říkáte na to, že podle končícího ministra Bartoše se digitální stavební řízení v poslední době postupně zlepšuje a brzy se může dostat do stavu, kdy s ním podle něj budou i úředníci postupně spokojenější?

Mám bohužel velmi odlišné pohledy na celou věc. To, že se postupně zlepšuje funkce celého systému, je zjevné z grafů, které nám Ivan Bartoš předkládá. Žádostí, které se podařilo vyřídit, je stále více, to je logické.

Na druhou stranu analýza, kterou jsme dostali minulou středu, byla opravdu docela zdrcující a konstatovala skutečně závažné chyby. A hlavně z toho vyplynulo, že náprava nebude možná v krátkém čase, rozhodně ne do konce září, jak nám Ivan Bartoš sliboval, a velmi pravděpodobně ani ne do konce roku.

Z toho pak vyplývají i problémy s legislativou, jak stavební řízení provádět podle nového zákona. Je potřeba udělat nějaká, řekněme, záchranná nebo krizová opatření.