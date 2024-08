Voliči hnutí ANO se chovají do určité míry sektářsky. Spojují si s ním pocit bezpečí, myslí si politolog Pehe

Andrej Babiš je podle některých politologů politik mnoha azimutů. S tím v nadsázce souzní i publicista a ředitel New York University Prague Jiří Pehe. Proč se podle něj tak často mění ideologie nejsilnější strany u nás? „Babiš a lidé okolo něj vždycky pracovali s průzkumy a snažili se vycházet vstříc určitým náladám,“ přibližuje Pehe v pořadu Osobnost Plus. Osobnost Plus Praha 20:00 15. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Po prezidentských volbách politolog Pehe uvedl, že vítězství Petra Pavla a prohra Andreje Babiše výrazně změní tvář české politiky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Osobnost Plus s hostem Jiřím Pehe, politologem a ředitelem New York University Prague

I s odstupem tento názor zastává. Dodává ale, že záleží, jakou tvář budeme sledovat.

„Podíváme-li se na zahraniční politiku a představíme-li si, že by prezidentem byl Andrej Babiš, tak bychom asi pokračovali v politickém kurzu, který nastavil Miloš Zeman. Změna by byla obrovská,“ domnívá se.

„V domácí politice by se toho tolik nezměnilo, až na to, že se překonstelovaly hlavní body – na Pražském hradě už nesedí spojenec Andreje Babiše, ale někdo, kdo stojí v kontrastu,“ podotýká politolog.

ANO vyloučilo chomutovského primátora Hrabáče, jako volební lídr v kraji ho nahradí exministr Brabec Číst článek

Nadále však hnutí ANO zůstává nejsilnější partají v Česku a pravděpodobně ho čeká úspěšné volební tažení. Mohlo by se tedy zdát, že dění na Hradě nemá na řadové voliče vliv. Podle publicisty ale záleží, o kterých voličích mluvíme.

„Těch třicet procent, kteří volí hnutí ANO, jsou lidé, kteří se chovají do určité míry sektářsky. Podporují hnutí ANO, protože si s ním spojí určitý pocit bezpečí. Nevolí přímo hnutí, ale Andreje Babiše,“ popisuje Pehe.

„Mezi těmito voliči je tvrdé jádro, ale pak jsou tam měkčí vrchní vrstvy levicových voličů, kteří přešli od komunistů nebo od sociální demokracie. Uvidíme, jak zareagují na to, že se hnutí opět překabátilo. Už to není levicově populistické, ale národně konzervativní hnutí,“ doplňuje.

Politické body

Andrej Babiš není podle politologa skutečný politik, ale spíše politický podnikatel, který se rozhoduje především podle průzkumů nálad veřejnosti. Zároveň ale uznává, že s průzkumy pracují všechny strany.

26:27 Sociolog: ANO není zcela národně konzervativní. Může mít víc tváří, třeba i sociálně demokratickou Číst článek

„V populistických hnutích jsou průzkumy alfa a omega všeho, protože nemají koherentní politiku, ideologii, identitu, ale snaží se vyjít vstříc tomu, co může přinést politické body. Andrej Babiš a lidé okolo něj vždycky s průzkumy pracovali a snažili se vycházet vstříc určitým náladám,“ myslí si Pehe.

Přízeň a nepřízeň voličů ale jistě mohla ovlivnit i současnou českou vládu, která dosud nedokončila to, co slibovala před parlamentními volbami. Podle ředitele New York University Prague je toto obecně prokletí demokratické politiky.

„Pokud začnete dělat nepopulární kroky, které je navíc těžké vysvětlit, protože mohou přinést určitý užitek až ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu, tak se samozřejmě velmi často stane, že strany, které takové kroky slibovaly, raději couvnou. Pokud je neuděláte v prvním roce po nástupu k moci, tak už je neuděláte, protože už se musíte ohlížet na další volby,“ uzavírá Pehe.

Poslechněte si celý rozhovor na začátku v článku.