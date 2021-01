VIDEO: ‚Dostaneš flákanec.‘ Ve sněmovně se strhla rvačka, poslanec Volný se pral o mikrofon

„Půjdu si k vám sednout na klín a řeknu to rovnou do vašeho mikrofonu,“ vyhrožoval poslanec Lubomír Volný (nezař.) během čtvrtečního jednání Poslanecké sněmovny místopředsedovi Tomáši Hanzelovi (ČSSD), který v ten moment schůzi dolní komory řídil. Poté k předsednickému pultu Volný skutečně zamířil a strhla se rvačka. Server iROZHLAS.cz přináší rekonstrukci sněmovní potyčky, kterou musela nakonec ukončit ochranka. Doporučujeme Praha 17:26 21. 1. 2021 (Aktualizováno: 17:38 21. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Poslanec Volný: „Já tam přijdu.“

Poslanec Volný rozpoutal ve sněmovně potyčku. Předseda Vondráček ho vykázal z jednacího sálu Číst článek

Místopředseda Hanzel: „Tak přijďte.“

Tak začala roztržka zákonodárců během čtvrtečního jednání o prodloužení nouzového stavu.

Hanzel Volného upozorňoval, že má – jak určuje jednací řád – mluvit pouze k danému tématu, tedy k návrhu na prodloužení nouzového stavu. Volný ovšem začal slovně útočit. „Pan Marián Bojko se nemusí stydět, protože on není členem zkorumpované partaje, která si nazvrací do úst, kdykoli by mohla přijít o své ‚socanské‘ posty ve vládě,“ prohlásil mimo jiné.

Místopředseda Hanzel: „Pane poslanče, buď budete hovořit k věci, nebo vás vypnu.“

Volný si ale nedal říct: „Já jsem volený zástupce lidu, nepřerušujte mě.“

Místopředseda Hanzel: „Buď budete mluvit k věci, nebo vás vypnu.“

Volný si ale trval na svém: „Půjdu si k vám sednout na klín a řeknu to rovnou do vašeho mikrofonu.“

Volný pokračoval ve svém původním proslovu, Hanzel mu skutečně vypnul mikrofon u řečnického pultu. Volný poté zamířil k předsednickému pultu a se slovy „Pane Hanzle, desítko, takhle mě určitě neumlčíte“ se sápal po mikrofonu.

Následovala potyčka, do které se zapojil také poslanec ČSSD Ondřej Veselý. Snažil se hřmotného poslance Volného taháním za zadní část saka dostat od pultu dál. Neúspěšně. „Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec. Nechte mě vystoupit,“ prohlásil Volný a ohnal se rukou po Veselém.

Mezitím se do potyčky zapojil také šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Volnému se snažil vypnout mikrofon, zákonodárce původně zvolený za SPD ho ale odstrčil.

„Já jako volený zástupce lidu mám právo se vyjádřit,“ pokračoval Volný, který se nechtěl hnout od mikrofonu. Nakonec musela zasáhnout ochranka, která na místo incidentu po chvíli přiběhla. Celá potyčka trvala zhruba minutu a půl.

Poslanec Lubomír Volný (nez.) vyprovokoval ve sněmovně během interpelací krátkou roztržku | Zdroj: Reprofoto z ČT24

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) Volného posléze vykázal z jednacího sálu do konce jednacího dne. „Zažili jsme něco, co se v tomto sále od zvolení Tomáše Garriguea Masaryka ještě nestalo,“ řekl po obnovení schůze. Celou situaci bude ještě řešit disciplinární řízení u mandátového a imunitního výboru.

Lubomír Volný a jeho kolega Marian Bojko ve sněmovně celý den vystupovali bez roušky. Jejich možným porušením hygienických opatření se zabývá policie, jak zjistil iROZHLAS.cz. Po vyhodnocení věc předá do správního řízení.