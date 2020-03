Výběr z médií: stavební úpravy na Hradě, odsun projektů na ministerstvu obrany a terminál v Jihlavě

V úterním výběru z médií se dočtete, že na třetím nádvoří Pražského hradu má vzniknout nový vchod do jižního křídla Nového paláce, píše Deník N. Kvůli předraženému nákupu radarů odsouvá ministerstvo obrany podle Hospodářských novin další projekty. Kraj zastavil projednávání o stavbě nového terminálu v Jihlavě. Tématu se věnuje Mf Dnes. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:01 10. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominantou třetího nádvoří Pražského hradu je katedrála svatého Víta | Zdroj: Profimedia

Deník N

Pražský hrad chystá výraznou úpravu svého třetího nádvoří. Má tam vzniknout nový vchod do jižního křídla Nového paláce. Deník N píše, že si to vyžádaly bezpečnostní složky. Stavební a technologické úpravy vyjdou na zhruba 20 milionů korun.

Další milion a půl korun Pražský hrad zaplatí za projekt vchodu a jeho zabezpečení. Součástí projektu bude nejen nový vstup, ale i vybudování kontrolní haly s technologiemi a zařízeními potřebnými pro registraci a kontrolu osob i jejich zavazadel.

E15

Lidé si častěji stěžují na dodavatele a zprostředkovatele energií. Loni Energetický regulační úřad řešil 14 tisíc stížností. Nejčastěji se problémy týkaly přestupu k jiné společnosti nebo fakturace. Stát teď chystá proti nekalému jednání energetických šmejdů novelu. Víc najdete v deníku E15.

Mf Dnes

Centrální terminál v Jihlavě je dál v nedohlednu. To je titulek Mladé fronty Dnes. Kraj totiž minulý týden na žádost města zastavil projednávání vlivu stavby na životní prostředí. Nový terminál by totiž mimo jiné výrazně zasáhl do přilehlého parku a překročil povolený hluk.

Jihlava se i přes zmíněné problémy vize nového terminálu nevzdává. Přestavba budovy městského nádraží má začít příští rok. Plány nového terminálu dlouhodobě vyvolávají rozporuplné reakce, protože předpokládají nové propojení čtyř ulic. A mohly by taky výrazně zasáhnout do parku Legionářů a Keťásku. Jihlava proto projekt ještě upraví - a to hlavně kvůli hlukovým limitům, píše Mf Dnes.

Hospodářské noviny

Ministerstvo obrany kvůli předraženému nákupu radarů odsouvá další projekty. Zjistily to Hospodářské noviny. Týká se to třeba pořízení průzkumných obrněných vozidel nebo terénních bojových radarů. Resort ale ujišťuje, že jde o běžný postup.

Posunutí některých nákupů kvůli nedostatku peněz ale kritizují koaliční i opoziční poslanci ze sněmovního výboru pro obranu. Třeba podle místopředsedy výboru a bývalého pracovníka ministerstva obrany a Generálního štábu armády Radovana Vícha z SPD může být problém i odsunutí malých zakázek, protože i na ně vojáci čekají. I podle poslance ANO z výboru pro obranu Jana Řehounka je odsunutí naplánovaných zakázek velmi problematické, píšou Hospodářské noviny.

Právo

Deník Právo se věnuje Češkám podnikatelkám. Podle ankety Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek většinou ženy začínají podnikat po třicítce, často po mateřské dovolené a mívají dvě až tři firmy.

Nejčastěji uváděným důvodem pro založení firmy byla možnost si samostatně organizovat práci. Skoro polovina dotázaných žen uvedla, že firmu založila potom, co k nim po návratu z mateřské nebyli zaměstnavatelé vstřícní. Každá pátá žena začala podnikat kvůli snaze víc vydělávat nebo být finančně nezávislá, shrnuje deník Právo.